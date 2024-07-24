Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Бизнесмену просят десять лет за хищения у Минобороны, пишет СМИ - 24.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240724/sud-850382216.html
Бизнесмену просят десять лет за хищения у Минобороны, пишет СМИ
Бизнесмену просят десять лет за хищения у Минобороны, пишет СМИ - 24.07.2024, ПРАЙМ
Бизнесмену просят десять лет за хищения у Минобороны, пишет СМИ
Гособвинение запросило десять лет заключения для топ-менеджера обанкротившейся компании "ЭМК-Инжиниринг" Андрея Чеснокова за хищение средств Минобороны, пишет... | 24.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-24T07:35+0300
2024-07-24T07:35+0300
суд
криминал
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/11/847454970_0:134:3167:1915_1920x0_80_0_0_c7eeb17ce0c08c12f221381e8a1f0772.jpg
МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Гособвинение запросило десять лет заключения для топ-менеджера обанкротившейся компании "ЭМК-Инжиниринг" Андрея Чеснокова за хищение средств Минобороны, пишет газета "Коммерсант".Чесноков обвиняется в краже почти полумиллиарда рублей, выделенных на реконструкцию военных полигонов, расположенных в Казахстане и арендуемых российскими военными.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramУголовное дело Чеснокова по обвинению в особо крупном мошенничестве, а также его предполагаемых сообщников бизнесменов Вадима Лесных и Василия Титова рассматривается в Хамовническом райсуде с августа 2022 года. Чеснокова просят приговорить к девяти годам и десяти месяцам колонии, а Лесных и Титова к девяти с половиной годам и восьми годам соответственно.Прокуратура также предложила удовлетворить иск Минобороны на 488,2 миллиона рублей.Следствие считает, что деньги были похищены через подставные фирмы с июня 2015 по июль 2018 года.Первые задержанные признали вину и заключили досудебные соглашения, другие фигуранты были арестованы позже.По данным издания, Чесноков ранее был использован ФСБ для разоблачения коррупционеров, но сам стал обвиняемым.Имущество фигурантов расследования было арестовано, включая счета бывшей жены Чеснокова.
https://1prime.ru/20240715/popov-850124701.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/11/847454970_218:0:2949:2048_1920x0_80_0_0_5c40d4e41851d10da1faaa0566b862c1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
суд, криминал
суд, Криминал
07:35 24.07.2024
 
Бизнесмену просят десять лет за хищения у Минобороны, пишет СМИ

"Коммерсант": бизнесмену запросили почти десять лет за хищения у Минобороны

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкВерховный суд Российской Федерации
Верховный суд Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Гособвинение запросило десять лет заключения для топ-менеджера обанкротившейся компании "ЭМК-Инжиниринг" Андрея Чеснокова за хищение средств Минобороны, пишет газета "Коммерсант".
Чесноков обвиняется в краже почти полумиллиарда рублей, выделенных на реконструкцию военных полигонов, расположенных в Казахстане и арендуемых российскими военными.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Уголовное дело Чеснокова по обвинению в особо крупном мошенничестве, а также его предполагаемых сообщников бизнесменов Вадима Лесных и Василия Титова рассматривается в Хамовническом райсуде с августа 2022 года. Чеснокова просят приговорить к девяти годам и десяти месяцам колонии, а Лесных и Титова к девяти с половиной годам и восьми годам соответственно.
Генерал И.Попов - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2024
Военный суд отпустил из СИЗО генерала Попова
15 июля, 16:28
Прокуратура также предложила удовлетворить иск Минобороны на 488,2 миллиона рублей.
Следствие считает, что деньги были похищены через подставные фирмы с июня 2015 по июль 2018 года.
Первые задержанные признали вину и заключили досудебные соглашения, другие фигуранты были арестованы позже.
По данным издания, Чесноков ранее был использован ФСБ для разоблачения коррупционеров, но сам стал обвиняемым.
Имущество фигурантов расследования было арестовано, включая счета бывшей жены Чеснокова.
 
судКриминал
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала