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Бизнесмену просят десять лет за хищения у Минобороны, пишет СМИ
Бизнесмену просят десять лет за хищения у Минобороны, пишет СМИ - 24.07.2024, ПРАЙМ
Бизнесмену просят десять лет за хищения у Минобороны, пишет СМИ
Гособвинение запросило десять лет заключения для топ-менеджера обанкротившейся компании "ЭМК-Инжиниринг" Андрея Чеснокова за хищение средств Минобороны, пишет... | 24.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-24T07:35+0300
2024-07-24T07:35+0300
2024-07-24T07:35+0300
суд
криминал
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МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Гособвинение запросило десять лет заключения для топ-менеджера обанкротившейся компании "ЭМК-Инжиниринг" Андрея Чеснокова за хищение средств Минобороны, пишет газета "Коммерсант".Чесноков обвиняется в краже почти полумиллиарда рублей, выделенных на реконструкцию военных полигонов, расположенных в Казахстане и арендуемых российскими военными.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramУголовное дело Чеснокова по обвинению в особо крупном мошенничестве, а также его предполагаемых сообщников бизнесменов Вадима Лесных и Василия Титова рассматривается в Хамовническом райсуде с августа 2022 года. Чеснокова просят приговорить к девяти годам и десяти месяцам колонии, а Лесных и Титова к девяти с половиной годам и восьми годам соответственно.Прокуратура также предложила удовлетворить иск Минобороны на 488,2 миллиона рублей.Следствие считает, что деньги были похищены через подставные фирмы с июня 2015 по июль 2018 года.Первые задержанные признали вину и заключили досудебные соглашения, другие фигуранты были арестованы позже.По данным издания, Чесноков ранее был использован ФСБ для разоблачения коррупционеров, но сам стал обвиняемым.Имущество фигурантов расследования было арестовано, включая счета бывшей жены Чеснокова.
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суд, криминал
Бизнесмену просят десять лет за хищения у Минобороны, пишет СМИ
"Коммерсант": бизнесмену запросили почти десять лет за хищения у Минобороны
МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ.
Гособвинение запросило десять лет заключения для топ-менеджера обанкротившейся компании "ЭМК-Инжиниринг" Андрея Чеснокова за хищение средств Минобороны, пишет газета "Коммерсант"
.
Чесноков обвиняется в краже почти полумиллиарда рублей, выделенных на реконструкцию военных полигонов, расположенных в Казахстане и арендуемых российскими военными.
Уголовное дело Чеснокова по обвинению в особо крупном мошенничестве, а также его предполагаемых сообщников бизнесменов Вадима Лесных и Василия Титова рассматривается в Хамовническом райсуде с августа 2022 года. Чеснокова просят приговорить к девяти годам и десяти месяцам колонии, а Лесных и Титова к девяти с половиной годам и восьми годам соответственно.
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Прокуратура также предложила удовлетворить иск Минобороны на 488,2 миллиона рублей.
Следствие считает, что деньги были похищены через подставные фирмы с июня 2015 по июль 2018 года.
Первые задержанные признали вину и заключили досудебные соглашения, другие фигуранты были арестованы позже.
По данным издания, Чесноков ранее был использован ФСБ для разоблачения коррупционеров, но сам стал обвиняемым.
Имущество фигурантов расследования было арестовано, включая счета бывшей жены Чеснокова.