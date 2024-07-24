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Суд запретил Wartsila Solutions судиться с "Балтзаводом" за рубежом

Суд запретил Wartsila Solutions судиться с "Балтзаводом" за рубежом - 24.07.2024, ПРАЙМ

Суд запретил Wartsila Solutions судиться с "Балтзаводом" за рубежом

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в среду удовлетворил иск "Балтийского завода" к финской машиностроительной компании Wartsila Solutions... | 24.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-24T15:03+0300

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2024-07-24T15:04+0300

россия

суд

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июл – ПРАЙМ. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в среду удовлетворил иск "Балтийского завода" к финской машиностроительной компании Wartsila Solutions с требованием наложить запрет на судебное разбирательство с судостроительным предприятием за рубежом, следует из материалов дела. "Информация о принятом судебном акте – иск удовлетворить полностью", – сообщается в карточке дела. Резолютивная и мотивировочная части решения арбитражного суда Петербурга пока не опубликованы. В своем иске "Балтзавод" просил запретить Wartsila Solutions инициировать или продолжать с ним разбирательства "в иностранном суде, международном коммерческом арбитраже, находящемся за пределами территории Российской Федерации". Ранее, в мае-декабре прошлого года, "Балтийский завод" выиграл в судах трех инстанций спор с Wartsila Solutions на 5,1 миллиона евро. Это разбирательство связано с приостановкой поставок судового оборудования для универсальных серийных атомных ледоколов проекта 22220. Также по иску "Балтзавода" арбитражный суд Петербурга в феврале текущего года запретил компании Wartsila Oyj Abp, головной для Wartsila Solutions, судиться с петербургским судостроительным предприятием в арбитражном институте торговой палаты Финляндии. Wartsila в июле 2022 года сообщила, что продала часть своих российских подразделений местному руководству, другие были переведены за пределы России, а концерн в целом завершил работу на рынке РФ.

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