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Суд запретил Wartsila Solutions судиться с "Балтзаводом" за рубежом - 24.07.2024, ПРАЙМ
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Суд запретил Wartsila Solutions судиться с "Балтзаводом" за рубежом
Суд запретил Wartsila Solutions судиться с "Балтзаводом" за рубежом - 24.07.2024, ПРАЙМ
Суд запретил Wartsila Solutions судиться с "Балтзаводом" за рубежом
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в среду удовлетворил иск "Балтийского завода" к финской машиностроительной компании Wartsila Solutions... | 24.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-24T15:03+0300
2024-07-24T15:04+0300
россия
суд
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июл – ПРАЙМ. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в среду удовлетворил иск "Балтийского завода" к финской машиностроительной компании Wartsila Solutions с требованием наложить запрет на судебное разбирательство с судостроительным предприятием за рубежом, следует из материалов дела. "Информация о принятом судебном акте – иск удовлетворить полностью", – сообщается в карточке дела. Резолютивная и мотивировочная части решения арбитражного суда Петербурга пока не опубликованы. В своем иске "Балтзавод" просил запретить Wartsila Solutions инициировать или продолжать с ним разбирательства "в иностранном суде, международном коммерческом арбитраже, находящемся за пределами территории Российской Федерации". Ранее, в мае-декабре прошлого года, "Балтийский завод" выиграл в судах трех инстанций спор с Wartsila Solutions на 5,1 миллиона евро. Это разбирательство связано с приостановкой поставок судового оборудования для универсальных серийных атомных ледоколов проекта 22220. Также по иску "Балтзавода" арбитражный суд Петербурга в феврале текущего года запретил компании Wartsila Oyj Abp, головной для Wartsila Solutions, судиться с петербургским судостроительным предприятием в арбитражном институте торговой палаты Финляндии. Wartsila в июле 2022 года сообщила, что продала часть своих российских подразделений местному руководству, другие были переведены за пределы России, а концерн в целом завершил работу на рынке РФ.
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россия, суд
РОССИЯ, суд
15:03 24.07.2024 (обновлено: 15:04 24.07.2024)
 
Суд запретил Wartsila Solutions судиться с "Балтзаводом" за рубежом

Суд по иску "Балтзавода" запретил Wartsila Solutions судиться с ним за рубежом

© Unsplash/Tingey Injury Law FirmСуд, правосудие
Суд, правосудие
© Unsplash/Tingey Injury Law Firm
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июл – ПРАЙМ. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в среду удовлетворил иск "Балтийского завода" к финской машиностроительной компании Wartsila Solutions с требованием наложить запрет на судебное разбирательство с судостроительным предприятием за рубежом, следует из материалов дела.
"Информация о принятом судебном акте – иск удовлетворить полностью", – сообщается в карточке дела.
Резолютивная и мотивировочная части решения арбитражного суда Петербурга пока не опубликованы. В своем иске "Балтзавод" просил запретить Wartsila Solutions инициировать или продолжать с ним разбирательства "в иностранном суде, международном коммерческом арбитраже, находящемся за пределами территории Российской Федерации".
Ранее, в мае-декабре прошлого года, "Балтийский завод" выиграл в судах трех инстанций спор с Wartsila Solutions на 5,1 миллиона евро. Это разбирательство связано с приостановкой поставок судового оборудования для универсальных серийных атомных ледоколов проекта 22220.
Также по иску "Балтзавода" арбитражный суд Петербурга в феврале текущего года запретил компании Wartsila Oyj Abp, головной для Wartsila Solutions, судиться с петербургским судостроительным предприятием в арбитражном институте торговой палаты Финляндии.
Wartsila в июле 2022 года сообщила, что продала часть своих российских подразделений местному руководству, другие были переведены за пределы России, а концерн в целом завершил работу на рынке РФ.
 
РОССИЯсуд
 
 
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