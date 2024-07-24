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Суд обратил активы бизнесмена Шефлера в доход государства
Суд обратил активы бизнесмена Шефлера в доход государства - 24.07.2024, ПРАЙМ
Суд обратил активы бизнесмена Шефлера в доход государства
Тамбовский районный суд Тамбовской области удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к бизнесмену Юрию Шефлеру и подконтрольным ему компаниям и обратил его активы в... | 24.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-24T16:54+0300
2024-07-24T16:54+0300
2024-07-24T16:54+0300
россия
суд
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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 июл - ПРАЙМ. Тамбовский районный суд Тамбовской области удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к бизнесмену Юрию Шефлеру и подконтрольным ему компаниям и обратил его активы в доход РФ, сообщается на сайте суда. "Тамбовский районный суд Тамбовской области удовлетворил административное исковое заявление заместителя Генерального Прокурора РФ к Шефлеру Юрию Викторовичу и подконтрольным ему компаниям и обратил в доход РФ активы Юрия Шефлера на территории РФ", - говорится в сообщении.
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россия, суд
Суд обратил активы бизнесмена Шефлера в доход государства
Тамбовский суд обратил активы бизнесмена Юрия Шефлера в доход государства
ЯРОСЛАВЛЬ, 24 июл - ПРАЙМ. Тамбовский районный суд Тамбовской области удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к бизнесмену Юрию Шефлеру и подконтрольным ему компаниям и обратил его активы в доход РФ, сообщается на сайте суда.
"Тамбовский районный суд Тамбовской области удовлетворил административное исковое заявление заместителя Генерального Прокурора РФ к Шефлеру Юрию Викторовичу и подконтрольным ему компаниям и обратил в доход РФ активы Юрия Шефлера на территории РФ", - говорится в сообщении.