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Суд обратил активы бизнесмена Шефлера в доход государства

Суд обратил активы бизнесмена Шефлера в доход государства - 24.07.2024, ПРАЙМ

Суд обратил активы бизнесмена Шефлера в доход государства

Тамбовский районный суд Тамбовской области удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к бизнесмену Юрию Шефлеру и подконтрольным ему компаниям и обратил его активы в... | 24.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-24T16:54+0300

2024-07-24T16:54+0300

2024-07-24T16:54+0300

россия

суд

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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 июл - ПРАЙМ. Тамбовский районный суд Тамбовской области удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к бизнесмену Юрию Шефлеру и подконтрольным ему компаниям и обратил его активы в доход РФ, сообщается на сайте суда. "Тамбовский районный суд Тамбовской области удовлетворил административное исковое заявление заместителя Генерального Прокурора РФ к Шефлеру Юрию Викторовичу и подконтрольным ему компаниям и обратил в доход РФ активы Юрия Шефлера на территории РФ", - говорится в сообщении.

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