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Суд приостановил дело по иску "дочки" Siemens к "Уральским локомотивам"

Суд приостановил дело по иску "дочки" Siemens к "Уральским локомотивам" - 24.07.2024, ПРАЙМ

Суд приостановил дело по иску "дочки" Siemens к "Уральским локомотивам"

Арбитражный суд Москвы приостановил производство по иску ООО "Сименс Мобильность", являющегося дочерней структурой концерна Siemens, о взыскании более 1,1... | 24.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-24T19:59+0300

2024-07-24T19:59+0300

2024-07-24T20:00+0300

экономика

россия

суд

siemens

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МОСКВА, 24 июл – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы приостановил производство по иску ООО "Сименс Мобильность", являющегося дочерней структурой концерна Siemens, о взыскании более 1,1 миллиарда рублей с ООО "Уральские локомотивы". Об этом сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда. Дочка Siemens потребовала взыскать задолженность и неустойку по договору поставки комплектующих и оборудования, а также гарантийного обслуживания от 7 сентября 2011 года. Рассмотрение дела было приостановлено до завершения разбирательства по иску "Уральских локомотивов", в котором они требуют признать незаконным односторонний отказ "Сименс Мобильность" в 2022 году от исполнения этого договора и взыскать с ответчика около 13 миллионов рублей неустойки. Ходатайство о приостановлении заявил представитель "Уральских локомотивов". Он считает, что удовлетворение иска к "дочке" Siemens сделает невозможным удовлетворение исковых требований структуры немецкого концерна. Истец возражал против приостановления, так как, по его словам, "Сименс Мобильность" взыскивает долг, накопившийся в 2021-2022 годах, до отказа от контракта. Между этими компаниями сейчас идет еще несколько судебных споров. Так, арбитражный суд Свердловской области слушает иск ООО "Сименс Мобильность" о взыскании с "Уральских локомотивов" более 105 миллионов рублей и встречный иск о признании недействительным одностороннего отказа от поставок и гарантийного обслуживания комплектов оборудования по договору от 17 июня 2010 года. Во встречном иске заявлены также требования об обязании исполнить договор поставки и о взыскании неустойки в сумме более 312 миллионов рублей. Суд в Екатеринбурге рассматривает также иск ООО "Сименс Мобильность" о взыскании с "Уральских локомотивов" более 1 миллиарда рублей о взыскании задолженности по договору поставки от 6 августа 2018 года и встречный иск, в котором оспаривается отказ от договора и взыскивается неустойка. Завод "Уральские локомотивы" был создан в 2010 году как совместное предприятие Siemens и группы "Синара – Транспортные машины". Он выпускал электропоезда "Ласточка". Однако в мае 2022 года иностранная компания сообщила, что сворачивает бизнес в России, включая выход из существующих совместных предприятий. В настоящее время завод "Уральские локомотивы" производит электропоезда полностью из российских комплектующих.

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россия, суд, siemens