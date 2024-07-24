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"Не хватит топлива". Капитан "Штандарта" забил тревогу из-за действий ЕС

"Не хватит топлива". Капитан "Штандарта" забил тревогу из-за действий ЕС - 24.07.2024, ПРАЙМ

"Не хватит топлива". Капитан "Штандарта" забил тревогу из-за действий ЕС

Российский фрегат "Штандарт" не может покинуть воды ЕС из-за запрета на заход в порты, а также отсутствия топлива. Об этом агентству РИА Новости рассказал... | 24.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-24T11:44+0300

2024-07-24T11:44+0300

2024-07-24T11:44+0300

происшествия

россия

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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Российский фрегат "Штандарт" не может покинуть воды ЕС из-за запрета на заход в порты, а также отсутствия топлива. Об этом агентству РИА Новости рассказал капитан судна Владимир Мартусь."Да, так и есть: все государства Европейского союза могут сейчас действовать по такому шаблону. Я боюсь, что так они и будут действовать. Ситуация безрадостная, потому что мы не знаем, куда дальше идти. Куда-то за пределы Европейского союза – у нас не хватит топлива. Очень огорчает такая несправедливость", — отметил собеседник издания.Он отметил, что Франция и Испания не разрешили судну заходить в свои порты и заправляться. Капитан корабля обратился за помощью к французскому яхт-клубу, который доставил им воду в канистрах. Тем не менее, запасов воды хватит только на три дня. Члены экипажа также не имеют доступа к душу и вынуждены мыться морской водой.Капитан намерен обратиться в европейский парламент и просить пересмотреть санкции. Префектура Финистер на западе Франции запретила фрегату заходить в порты после добавления формулировки о "копиях исторических судов" в санкции ЕС против Москвы. Экипаж запустил петицию на сайте change.org, призывая Совет Европы исключить "Штандарт" из-под санкций и разрешить ему заходить в порты. Петицию уже подписали почти четыре тысячи человек, которые считают санкции несправедливыми и позорными.

https://1prime.ru/20240722/sanktsii-850323853.html

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