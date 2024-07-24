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Раскрыто, как часто россияне ездят на такси

Раскрыто, как часто россияне ездят на такси - 24.07.2024, ПРАЙМ

Раскрыто, как часто россияне ездят на такси

Россияне ездят на такси в среднем около 4 раз в неделю, чаще всего с четверга по субботу, рассказали РИА Новости аналитики программы лояльности "СберСпасибо". | 24.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-24T08:18+0300

2024-07-24T08:18+0300

2024-07-24T09:56+0300

экономика

такси

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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Россияне ездят на такси в среднем около 4 раз в неделю, чаще всего с четверга по субботу, рассказали РИА Новости аналитики программы лояльности "СберСпасибо". "Во втором квартале 2024 года в среднем клиенты программы лояльности "СберСпасибо" платили за такси 3,7 раза в неделю, наиболее активный период – вторая половина апреля, когда среднее число оплаченных поездок в неделю доходило до 4,1. Чаще всего клиенты пользуются такси с четверга по субботу", - говорится в материалах. Отмечается, что наиболее активно платят в категории "Такси и каршеринг" москвичи и петербуржцы. Среди других крупных городов по количеству трат в этой категории лидируют Екатеринбург, Краснодар, Тюмень, Казань и Ростов-на-Дону. Аналитики также определили часы, когда клиенты наиболее активно совершали поездки в такси: в выходные дни пользователи платили в данной категории чаще всего в ночное и вечернее время. В будни основные траты в категории "Такси и каршеринг" клиенты совершали с 10.00 до 12.00 и с 22.00 до 00.00. По данным исследования за апрель-июнь, большая часть пользователей категории выбирали такси – 95% от общего числа трат, а 5% составила доля оплат каршеринга. Активнее всего пользовались такси и каршерингом клиенты в возрасте от 26 до 35 лет – на них приходится почти 32% транзакций, немного реже платили в этой категории клиенты в возрасте от 36 до 45 лет – 30%.

https://1prime.ru/20240714/pensionery-850084402.html

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такси