https://1prime.ru/20240724/telegram-850384584.html

Telegram отключил монетизацию для российских владельцев каналов

Telegram отключил монетизацию для российских владельцев каналов - 24.07.2024, ПРАЙМ

Telegram отключил монетизацию для российских владельцев каналов

Telegram сделал недоступной монетизацию для российских владельцев каналов, убедился корреспондент РИА Новости. | 24.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-24T09:45+0300

2024-07-24T09:45+0300

2024-07-24T09:45+0300

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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Telegram сделал недоступной монетизацию для российских владельцев каналов, убедился корреспондент РИА Новости. В разделе "Статистика" в Telegram-канале пропала вкладка "Монетизация". Пять дней назад мессенджер сделал доступной монетизацию для российских владельцев каналов для получения 50% дохода от рекламы, которая там показывается. Тогда сообщалось, что покупка рекламы и получение вознаграждений возможны не ранее, чем через 21 день после поступления средств на баланс. Ранее, в конце марта, мессенджер запустил монетизацию, благодаря которой владельцы каналов с аудиторией более 1 тысячи человек начали получать половину дохода от рекламы. Однако тогда компания сообщала, что программа монетизации не будет работать в России, на Украине, в Палестине, Израиле и некоторых других странах.

https://1prime.ru/20240618/telegram-849273613.html

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