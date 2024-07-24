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Торгашов с женой опровергли, что пострадали при взрыве в Москве - 24.07.2024, ПРАЙМ
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Торгашов с женой опровергли, что пострадали при взрыве в Москве
Торгашов с женой опровергли, что пострадали при взрыве в Москве - 24.07.2024, ПРАЙМ
Торгашов с женой опровергли, что пострадали при взрыве в Москве
Андрей Торгашов и его жена опровергли информацию о том, что они пострадали в результате взрыва автомобиля на севере Москвы. Об этом они заявили РИА Новости. | 24.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-24T12:26+0300
2024-07-24T12:27+0300
происшествия
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Андрей Торгашов и его жена опровергли информацию о том, что они пострадали в результате взрыва автомобиля на севере Москвы. Об этом они заявили РИА Новости."Конечно, это фейк полный. Полный фейк. Никакого отношения этот взрыв ко мне не имеет", - сказал Торгашов. По его словам, у него нет никакой информацией о взрыве. Торгашов добавил, что живет в другом месте, и адрес, который упоминается в сообщении о происшествии, к нему не имеет никакого отношения. Торгашов добавил, что сейчас находится дома. С его супругой, по его словам, "все отлично". "Дома находится, со мной все хорошо, дома нахожусь... Я давно служил, уже сейчас не служу", - уточнил он. Его жена рассказала, что также не имеет информации о якобы покушении на ее мужа. "Я вам говорю, что это не с нами произошло… сделали такую фейковую новость", - сказала она.По данным Следственного комитета, два человека пострадали при взрыве в автомобиле во дворе дома на Синявинской улице на севере Москвы. Как уточнило МВД, "произошла детонация неустановленного предмета, который был установлен в автомобиле". Пострадавшими в результате инцидента оказались мужчина и его супруга. Одной из версий рассматривается покушение, связанное с профессиональной деятельностью потерпевшего, сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах.
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криминал, москва
Происшествия, Криминал, МОСКВА
12:26 24.07.2024 (обновлено: 12:27 24.07.2024)
 
Торгашов с женой опровергли, что пострадали при взрыве в Москве

Андрей Торгашов и его супруга опровергли, что пострадали при взрыве в Москве

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Андрей Торгашов и его жена опровергли информацию о том, что они пострадали в результате взрыва автомобиля на севере Москвы. Об этом они заявили РИА Новости.
"Конечно, это фейк полный. Полный фейк. Никакого отношения этот взрыв ко мне не имеет", - сказал Торгашов.
По его словам, у него нет никакой информацией о взрыве. Торгашов добавил, что живет в другом месте, и адрес, который упоминается в сообщении о происшествии, к нему не имеет никакого отношения.
Сотрудник полиции - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2024
МВД сообщило подробности взрыва автомобиля на севере Москвы
09:11
Торгашов добавил, что сейчас находится дома. С его супругой, по его словам, "все отлично". "Дома находится, со мной все хорошо, дома нахожусь... Я давно служил, уже сейчас не служу", - уточнил он.
Его жена рассказала, что также не имеет информации о якобы покушении на ее мужа. "Я вам говорю, что это не с нами произошло… сделали такую фейковую новость", - сказала она.
По данным Следственного комитета, два человека пострадали при взрыве в автомобиле во дворе дома на Синявинской улице на севере Москвы. Как уточнило МВД, "произошла детонация неустановленного предмета, который был установлен в автомобиле".
Пострадавшими в результате инцидента оказались мужчина и его супруга. Одной из версий рассматривается покушение, связанное с профессиональной деятельностью потерпевшего, сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах.
 
ПроисшествияКриминалМОСКВА
 
 
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