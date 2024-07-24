https://1prime.ru/20240724/torgashov-850391223.html
Торгашов с женой опровергли, что пострадали при взрыве в Москве
Торгашов с женой опровергли, что пострадали при взрыве в Москве - 24.07.2024, ПРАЙМ
Торгашов с женой опровергли, что пострадали при взрыве в Москве
Андрей Торгашов и его жена опровергли информацию о том, что они пострадали в результате взрыва автомобиля на севере Москвы. Об этом они заявили РИА Новости. | 24.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-24T12:26+0300
2024-07-24T12:26+0300
2024-07-24T12:27+0300
происшествия
криминал
москва
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/44/841454425_0:127:3196:1925_1920x0_80_0_0_52e7cf39f636fd2c680101672500c61a.jpg
МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Андрей Торгашов и его жена опровергли информацию о том, что они пострадали в результате взрыва автомобиля на севере Москвы. Об этом они заявили РИА Новости."Конечно, это фейк полный. Полный фейк. Никакого отношения этот взрыв ко мне не имеет", - сказал Торгашов. По его словам, у него нет никакой информацией о взрыве. Торгашов добавил, что живет в другом месте, и адрес, который упоминается в сообщении о происшествии, к нему не имеет никакого отношения. Торгашов добавил, что сейчас находится дома. С его супругой, по его словам, "все отлично". "Дома находится, со мной все хорошо, дома нахожусь... Я давно служил, уже сейчас не служу", - уточнил он. Его жена рассказала, что также не имеет информации о якобы покушении на ее мужа. "Я вам говорю, что это не с нами произошло… сделали такую фейковую новость", - сказала она.По данным Следственного комитета, два человека пострадали при взрыве в автомобиле во дворе дома на Синявинской улице на севере Москвы. Как уточнило МВД, "произошла детонация неустановленного предмета, который был установлен в автомобиле". Пострадавшими в результате инцидента оказались мужчина и его супруга. Одной из версий рассматривается покушение, связанное с профессиональной деятельностью потерпевшего, сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах.
https://1prime.ru/20240724/mvd-850383718.html
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/44/841454425_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_ae4137112ce4382cb0c41e686d16f6d2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
криминал, москва
Происшествия, Криминал, МОСКВА
Торгашов с женой опровергли, что пострадали при взрыве в Москве
Андрей Торгашов и его супруга опровергли, что пострадали при взрыве в Москве
МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Андрей Торгашов и его жена опровергли информацию о том, что они пострадали в результате взрыва автомобиля на севере Москвы. Об этом они заявили РИА Новости.
"Конечно, это фейк полный. Полный фейк. Никакого отношения этот взрыв ко мне не имеет", - сказал Торгашов.
По его словам, у него нет никакой информацией о взрыве. Торгашов добавил, что живет в другом месте, и адрес, который упоминается в сообщении о происшествии, к нему не имеет никакого отношения.
МВД сообщило подробности взрыва автомобиля на севере Москвы
Торгашов добавил, что сейчас находится дома. С его супругой, по его словам, "все отлично". "Дома находится, со мной все хорошо, дома нахожусь... Я давно служил, уже сейчас не служу", - уточнил он.
Его жена рассказала, что также не имеет информации о якобы покушении на ее мужа. "Я вам говорю, что это не с нами произошло… сделали такую фейковую новость", - сказала она.
По данным Следственного комитета, два человека пострадали при взрыве в автомобиле во дворе дома на Синявинской улице на севере Москвы. Как уточнило МВД, "произошла детонация неустановленного предмета, который был установлен в автомобиле".
Пострадавшими в результате инцидента оказались мужчина и его супруга. Одной из версий рассматривается покушение, связанное с профессиональной деятельностью потерпевшего, сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах.