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Торгашов с женой опровергли, что пострадали при взрыве в Москве

Торгашов с женой опровергли, что пострадали при взрыве в Москве - 24.07.2024, ПРАЙМ

Торгашов с женой опровергли, что пострадали при взрыве в Москве

Андрей Торгашов и его жена опровергли информацию о том, что они пострадали в результате взрыва автомобиля на севере Москвы. Об этом они заявили РИА Новости. | 24.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-24T12:26+0300

2024-07-24T12:26+0300

2024-07-24T12:27+0300

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криминал

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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Андрей Торгашов и его жена опровергли информацию о том, что они пострадали в результате взрыва автомобиля на севере Москвы. Об этом они заявили РИА Новости."Конечно, это фейк полный. Полный фейк. Никакого отношения этот взрыв ко мне не имеет", - сказал Торгашов. По его словам, у него нет никакой информацией о взрыве. Торгашов добавил, что живет в другом месте, и адрес, который упоминается в сообщении о происшествии, к нему не имеет никакого отношения. Торгашов добавил, что сейчас находится дома. С его супругой, по его словам, "все отлично". "Дома находится, со мной все хорошо, дома нахожусь... Я давно служил, уже сейчас не служу", - уточнил он. Его жена рассказала, что также не имеет информации о якобы покушении на ее мужа. "Я вам говорю, что это не с нами произошло… сделали такую фейковую новость", - сказала она.По данным Следственного комитета, два человека пострадали при взрыве в автомобиле во дворе дома на Синявинской улице на севере Москвы. Как уточнило МВД, "произошла детонация неустановленного предмета, который был установлен в автомобиле". Пострадавшими в результате инцидента оказались мужчина и его супруга. Одной из версий рассматривается покушение, связанное с профессиональной деятельностью потерпевшего, сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах.

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