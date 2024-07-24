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Российский рынок акций вырос по итогам основных торгов
Российский рынок акций вырос по итогам основных торгов - 24.07.2024, ПРАЙМ
Российский рынок акций вырос по итогам основных торгов
Российский рынок акций в основную торговую сессию вырос на 0,78%, следует из данных Московской биржи. | 24.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-24T18:54+0300
2024-07-24T18:54+0300
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МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию вырос на 0,78%, следует из данных Московской биржи.Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,78%, до 3051,76 пункта, долларовый РТС - на 1,66%, до 1110,77 пункта.
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торги, российский рынок акций, индекс мосбиржи, индекс ртс
Экономика, Торги, российский рынок акций, индекс Мосбиржи, индекс РТС
Российский рынок акций вырос по итогам основных торгов
Российский рынок акций вырос по итогам основных торгов среды на 0,78%
МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию вырос на 0,78%, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,78%, до 3051,76 пункта, долларовый РТС - на 1,66%, до 1110,77 пункта.
ЦБ обозначил курс доллара, евро и юаня на 25 июля