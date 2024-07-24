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TotalEnergies купила долю в морской ветроэлектростанции OranjeWind

TotalEnergies купила долю в морской ветроэлектростанции OranjeWind - 24.07.2024, ПРАЙМ

TotalEnergies купила долю в морской ветроэлектростанции OranjeWind

Французская энергетическая компания TotalEnergies подписала соглашение с немецкой энергетической RWE на приобретение 50-процентной доли морской... | 24.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-24T18:49+0300

2024-07-24T18:49+0300

2024-07-24T18:49+0300

энергетика

totalenergies

доля

ветроэнергетика

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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Французская энергетическая компания TotalEnergies подписала соглашение с немецкой энергетической RWE на приобретение 50-процентной доли морской ветроэлектростанции OranjeWind в Нидерландах для поставки экологически чистого водорода на свои европейские нефтеперерабатывающие заводы, следует из пресс-релиза TotalEnergies. "Сегодня TotalEnergies подписала соглашение с немецким производителем возобновляемых источников энергии RWE о приобретении 50% акций OranjeWind, морской ветряной электростанции мощностью 795 МВт, строящейся в Нидерландах", - говорится в сообщении. В релизе отмечается, что решение TotalEnergies о приобретении доли OranjeWind принято в соответствии с планом сокращения выбросов углекислого газа на ее нефтеперерабатывающих заводах в Европе примерно на 5 миллионов тонн в год посредством производства экологически чистого водорода к 2030 году. При этом выработка энергии на OrangjeWind для производства экологически чистого водорода вместо водорода, в настоящее время потребляемого заводами TotalEnergies, позволит сократить выбросы углекислого газа до 400 тысяч тонн в год, согласно сообщению компании. Начало строительства морской ветроэлектростанции OranjeWind, которая также будет поддерживать энергосистему Нидерландов, планируется на 2026 год, а полный ввод в эксплуатацию - на 2028 год. Французская TotalEnergies - одна из крупнейших энергетических компаний в мире. Работает в около 120 странах, добывает нефть и газ в Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также в Северной и Южной Америке. Штат компании превышает 100 тысяч человек. RWE AG входит в пятерку крупнейших в Европе энергетических концернов. Занимается поставкой и продажей электричества и газа в европейские страны. Штат компании по состоянию на 31 марта составляет 20 542 человека.

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totalenergies, доля, ветроэнергетика