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ЦБ предложил развивать в БРИКС сотрудничество в сфере финграмотности - 24.07.2024, ПРАЙМ
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ЦБ предложил развивать в БРИКС сотрудничество в сфере финграмотности
ЦБ предложил развивать в БРИКС сотрудничество в сфере финграмотности - 24.07.2024, ПРАЙМ
ЦБ предложил развивать в БРИКС сотрудничество в сфере финграмотности
Банк России провел семинар для центробанков стран БРИКС по вопросам финансовой грамотности и финансовой доступности и предложил развивать сотрудничество в этих... | 24.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-24T19:54+0300
2024-07-24T19:54+0300
банк россии
брикс
финансовая грамотность
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Банк России провел семинар для центробанков стран БРИКС по вопросам финансовой грамотности и финансовой доступности и предложил развивать сотрудничество в этих сферах, включая повышение социальной ответственности бизнеса, сообщил ЦБ РФ. Банк России сообщил, что провел семинар для центральных банков стран БРИКС, посвященный вопросам финансовой грамотности и финансовой доступности, на "полях" третьей встречи заместителей министров финансов и глав центральных банков стран БРИКС в городе Рио-де-Жанейро (Бразилия). В нем приняли участие представители центральных банков и финансовых министерств стран БРИКС, МВФ, Всемирного банка и участники российского финансового рынка. "Регулятор предложил развивать сотрудничество в этих сферах, которое будет включать общую координацию и методологическую поддержку мероприятий и программ, развитие инструментов мониторинга уровня финансовой грамотности, а также повышение социальной ответственности бизнеса. Первым шагом может стать подготовка совместного консультативного доклада", - говорится в сообщении ЦБ РФ. Также ЦБ РФ представил аналитический доклад "Опыт стран БРИКС+ в области развития финансовой грамотности", в котором в частности изложены наиболее значимые проблемы. Руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута отметил важную роль финансовой грамотности и финансовой доступности в развитии финансовых рынков стран - членов БРИКС. По его словам, доверие - ключевой фактор такого развития и роста благосостояния людей. "Доверие должно базироваться на понимании и качестве, поэтому так важно повышение уровня финансовой культуры и грамотности, а также качества работы финансовых институтов", - приводятся в сообщении слова Мамуты.
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брикс, финансовая грамотность
Банк России, БРИКС, финансовая грамотность
19:54 24.07.2024
 
ЦБ предложил развивать в БРИКС сотрудничество в сфере финграмотности

ЦБ предложил регуляторам стран БРИКС сотрудничать в сфере финграмотности

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Банк России провел семинар для центробанков стран БРИКС по вопросам финансовой грамотности и финансовой доступности и предложил развивать сотрудничество в этих сферах, включая повышение социальной ответственности бизнеса, сообщил ЦБ РФ.
Банк России сообщил, что провел семинар для центральных банков стран БРИКС, посвященный вопросам финансовой грамотности и финансовой доступности, на "полях" третьей встречи заместителей министров финансов и глав центральных банков стран БРИКС в городе Рио-де-Жанейро (Бразилия). В нем приняли участие представители центральных банков и финансовых министерств стран БРИКС, МВФ, Всемирного банка и участники российского финансового рынка.
"Регулятор предложил развивать сотрудничество в этих сферах, которое будет включать общую координацию и методологическую поддержку мероприятий и программ, развитие инструментов мониторинга уровня финансовой грамотности, а также повышение социальной ответственности бизнеса. Первым шагом может стать подготовка совместного консультативного доклада", - говорится в сообщении ЦБ РФ.
Также ЦБ РФ представил аналитический доклад "Опыт стран БРИКС+ в области развития финансовой грамотности", в котором в частности изложены наиболее значимые проблемы.
Руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута отметил важную роль финансовой грамотности и финансовой доступности в развитии финансовых рынков стран - членов БРИКС. По его словам, доверие - ключевой фактор такого развития и роста благосостояния людей.
"Доверие должно базироваться на понимании и качестве, поэтому так важно повышение уровня финансовой культуры и грамотности, а также качества работы финансовых институтов", - приводятся в сообщении слова Мамуты.
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