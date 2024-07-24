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"Будет гореть в аду". Турки призвали Америку задуматься - 24.07.2024, ПРАЙМ
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"Будет гореть в аду". Турки призвали Америку задуматься
"Будет гореть в аду". Турки призвали Америку задуматься - 24.07.2024, ПРАЙМ
"Будет гореть в аду". Турки призвали Америку задуматься
США пора задуматься, ведь день, когда Запад "сгорит в аду" не за горами, считают читатели турецкого портала Haber7. | 24.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-24T15:28+0300
2024-07-24T15:28+0300
турция
россия
сша
минобороны рф
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. США пора задуматься, ведь день, когда Запад "сгорит в аду" не за горами, считают читатели турецкого портала Haber7.Ранее 23 июля Министерство обороны России сообщало, что расчеты подвижных грунтовых ракетных комплексов "Ярс" совершали маневры в Марий-Эл. В ведомстве подчеркивали, что действия совершались в рамках планового учения Ракетных войск стратегического назначения.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramЧитатели положительно отнеслись к сообщению российского министерства."Хорошо, если это оружие будет использоваться против зла. Пусть Америка задумается. По крайней мере мы сможем защититься от США". - отметил Мемо.Комментаторы добавили, что это оружие - единственное, что отпугнет США. По их словам, Турции нужны такие же ракеты. Читатели также подчеркнули, что мир обретет спокойствие, если "первую бомбу – на США, вторую – на Израиль, третью – на британцев"."Пусть империалистический Запад и великое зло под названием "Америка", за которым он последовал, подумают. Тот великий день, когда они будут гореть в аду, не за горами", - заключил Гражданин.Полный текст читайте на ИноСМИ
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турция
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турция, россия, сша, минобороны рф
ТУРЦИЯ, РОССИЯ, США, Минобороны РФ
15:28 24.07.2024
 
"Будет гореть в аду". Турки призвали Америку задуматься

Читатели Haber7 призвали США задуматься на фоне сообщений Минобороны России

© РИА Новости . Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкСтраны мира. Турция
Страны мира. Турция - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. США пора задуматься, ведь день, когда Запад "сгорит в аду" не за горами, считают читатели турецкого портала Haber7.
Ранее 23 июля Министерство обороны России сообщало, что расчеты подвижных грунтовых ракетных комплексов "Ярс" совершали маневры в Марий-Эл. В ведомстве подчеркивали, что действия совершались в рамках планового учения Ракетных войск стратегического назначения.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Читатели положительно отнеслись к сообщению российского министерства.
"Хорошо, если это оружие будет использоваться против зла. Пусть Америка задумается. По крайней мере мы сможем защититься от США". - отметил Мемо.
Комментаторы добавили, что это оружие - единственное, что отпугнет США. По их словам, Турции нужны такие же ракеты. Читатели также подчеркнули, что мир обретет спокойствие, если "первую бомбу – на США, вторую – на Израиль, третью – на британцев".
"Пусть империалистический Запад и великое зло под названием "Америка", за которым он последовал, подумают. Тот великий день, когда они будут гореть в аду, не за горами", - заключил Гражданин.
Полный текст читайте на ИноСМИ
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ТУРЦИЯРОССИЯСШАМинобороны РФ
 
 
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