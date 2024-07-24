https://1prime.ru/20240724/turtsiya-850401559.html

Бортников сообщил о побеге подозреваемого в подрыве авто в Турцию

Бортников сообщил о побеге подозреваемого в подрыве авто в Турцию - 24.07.2024, ПРАЙМ

Бортников сообщил о побеге подозреваемого в подрыве авто в Турцию

Подозреваемый в подрыве автомобиля в Москве сбежал, он находится в Турции, Россия работает над его экстрадицией. Об этом заявил директор ФСБ Александр... | 24.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-24T16:20+0300

2024-07-24T16:20+0300

2024-07-24T16:20+0300

фсб

россия

турция

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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Подозреваемый в подрыве автомобиля в Москве сбежал, он находится в Турции, Россия работает над его экстрадицией. Об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников.24 июля, в среду, в одном из дворов на севере Москвы взорвался автомобиль, пострадали два человека. Как сообщало Министерство внутренних дел, неустановленный предмет, находившийся в машине, сдетонировал. Дело ведет первое управление по расследованию особо важных дел столичного главка Следственного комитета.Бортников позднее побеседовал с изданием Life. На вопрос, действительно ли подозреваемый находится в Турции, он ответил положительно. "Работаем с турками, работаем. Но посмотрим", - добавил директор ФСБ в ответ на вопрос о его экстрадиции. Ранее генпрокурор России Игорь Краснов сообщал, что Турция начала активно выдавать лиц, которых разыскивают российские правоохранительные органы.

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фсб, россия, турция