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Бортников сообщил о побеге подозреваемого в подрыве авто в Турцию
Бортников сообщил о побеге подозреваемого в подрыве авто в Турцию - 24.07.2024, ПРАЙМ
Бортников сообщил о побеге подозреваемого в подрыве авто в Турцию
Подозреваемый в подрыве автомобиля в Москве сбежал, он находится в Турции, Россия работает над его экстрадицией. Об этом заявил директор ФСБ Александр... | 24.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-24T16:20+0300
2024-07-24T16:20+0300
2024-07-24T16:20+0300
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Подозреваемый в подрыве автомобиля в Москве сбежал, он находится в Турции, Россия работает над его экстрадицией. Об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников.24 июля, в среду, в одном из дворов на севере Москвы взорвался автомобиль, пострадали два человека. Как сообщало Министерство внутренних дел, неустановленный предмет, находившийся в машине, сдетонировал. Дело ведет первое управление по расследованию особо важных дел столичного главка Следственного комитета.Бортников позднее побеседовал с изданием Life. На вопрос, действительно ли подозреваемый находится в Турции, он ответил положительно. "Работаем с турками, работаем. Но посмотрим", - добавил директор ФСБ в ответ на вопрос о его экстрадиции. Ранее генпрокурор России Игорь Краснов сообщал, что Турция начала активно выдавать лиц, которых разыскивают российские правоохранительные органы.
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фсб, россия, турция
Бортников сообщил о побеге подозреваемого в подрыве авто в Турцию
Бортников: подозреваемый в подрыве автомобиля в Москве сбежал в Турцию
МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Подозреваемый в подрыве автомобиля в Москве сбежал, он находится в Турции, Россия работает над его экстрадицией. Об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников.
24 июля, в среду, в одном из дворов на севере Москвы взорвался автомобиль, пострадали два человека. Как сообщало Министерство внутренних дел, неустановленный предмет, находившийся в машине, сдетонировал.
Дело ведет первое управление по расследованию особо важных дел столичного главка Следственного комитета.
Бортников позднее побеседовал с изданием Life. На вопрос, действительно ли подозреваемый находится в Турции, он ответил положительно.
СК установил личность подозреваемого по делу о подрыве автомобиля в Москве
"Работаем с турками, работаем. Но посмотрим", - добавил директор ФСБ в ответ на вопрос о его экстрадиции.
Ранее генпрокурор России Игорь Краснов сообщал, что Турция начала активно выдавать лиц, которых разыскивают российские правоохранительные органы.