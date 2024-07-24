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Китай нарастил закупки российских удобрений до рекордной суммы - 24.07.2024, ПРАЙМ
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Китай нарастил закупки российских удобрений до рекордной суммы
Китай нарастил закупки российских удобрений до рекордной суммы - 24.07.2024, ПРАЙМ
Китай нарастил закупки российских удобрений до рекордной суммы
Китай в январе-июне нарастил импорт удобрений из России на 20% - до рекордных 764 миллиона долларов, следует из расчетов РИА Новости по данным китайской... | 24.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-24T18:34+0300
2024-07-24T18:34+0300
экономика
удобрения
россия
китай
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МОСКВА, 24 июл – ПРАЙМ. Китай в январе-июне нарастил импорт удобрений из России на 20% - до рекордных 764 миллиона долларов, следует из расчетов РИА Новости по данным китайской таможни. В июне же российский экспорт удобрений в Китай вырос за месяц на 28% и почти на 35% за год – до 103 миллионов долларов. Главным образом Китай в первом полугодии закупал у России калийные удобрения – их импорт вырос почти на четверть, до 662 миллионов долларов. Поставки удобрений, содержащих сразу несколько питательных элементов, увеличились на 5% - до 100 миллионов долларов. При этом сильнее всего выросли продажи азотных удобрений – сразу в 21 тысячу раз, до 1 миллиона долларов с прошлогодних 48 долларов. Россия в первом полугодии стала крупнейшим поставщиком удобрений в Китай, потеснив прошлогоднего лидера - Белоруссию. Та была второй с поставками на 481 миллион долларов против 985 миллионов годом ранее. Тройку лидеров замыкает Канада - экспорт откуда вырос на 5% и составил 406 миллионов долларов по итогам первого полугодия.
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удобрения, россия, китай
Экономика, удобрения, РОССИЯ, КИТАЙ
18:34 24.07.2024
 
Китай нарастил закупки российских удобрений до рекордной суммы

РИА Новости: КНР нарастила закупки удобрений из РФ до рекордных 764 млн долларов

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкМешки с удобрениями российского производства
Мешки с удобрениями российского производства - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 24 июл – ПРАЙМ. Китай в январе-июне нарастил импорт удобрений из России на 20% - до рекордных 764 миллиона долларов, следует из расчетов РИА Новости по данным китайской таможни.
В июне же российский экспорт удобрений в Китай вырос за месяц на 28% и почти на 35% за год – до 103 миллионов долларов.
Главным образом Китай в первом полугодии закупал у России калийные удобрения – их импорт вырос почти на четверть, до 662 миллионов долларов. Поставки удобрений, содержащих сразу несколько питательных элементов, увеличились на 5% - до 100 миллионов долларов. При этом сильнее всего выросли продажи азотных удобрений – сразу в 21 тысячу раз, до 1 миллиона долларов с прошлогодних 48 долларов.
Россия в первом полугодии стала крупнейшим поставщиком удобрений в Китай, потеснив прошлогоднего лидера - Белоруссию. Та была второй с поставками на 481 миллион долларов против 985 миллионов годом ранее. Тройку лидеров замыкает Канада - экспорт откуда вырос на 5% и составил 406 миллионов долларов по итогам первого полугодия.
Вид на район Пудун, Шанхай, Китай - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2024
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