https://1prime.ru/20240724/udobreniya-850407033.html

Китай нарастил закупки российских удобрений до рекордной суммы

Китай нарастил закупки российских удобрений до рекордной суммы - 24.07.2024, ПРАЙМ

Китай нарастил закупки российских удобрений до рекордной суммы

Китай в январе-июне нарастил импорт удобрений из России на 20% - до рекордных 764 миллиона долларов, следует из расчетов РИА Новости по данным китайской... | 24.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-24T18:34+0300

2024-07-24T18:34+0300

2024-07-24T18:34+0300

экономика

удобрения

россия

китай

https://cdnn.1prime.ru/img/84150/52/841505275_0:188:2973:1860_1920x0_80_0_0_2c39559b15911ebdad1fb51991ad2714.jpg

МОСКВА, 24 июл – ПРАЙМ. Китай в январе-июне нарастил импорт удобрений из России на 20% - до рекордных 764 миллиона долларов, следует из расчетов РИА Новости по данным китайской таможни. В июне же российский экспорт удобрений в Китай вырос за месяц на 28% и почти на 35% за год – до 103 миллионов долларов. Главным образом Китай в первом полугодии закупал у России калийные удобрения – их импорт вырос почти на четверть, до 662 миллионов долларов. Поставки удобрений, содержащих сразу несколько питательных элементов, увеличились на 5% - до 100 миллионов долларов. При этом сильнее всего выросли продажи азотных удобрений – сразу в 21 тысячу раз, до 1 миллиона долларов с прошлогодних 48 долларов. Россия в первом полугодии стала крупнейшим поставщиком удобрений в Китай, потеснив прошлогоднего лидера - Белоруссию. Та была второй с поставками на 481 миллион долларов против 985 миллионов годом ранее. Тройку лидеров замыкает Канада - экспорт откуда вырос на 5% и составил 406 миллионов долларов по итогам первого полугодия.

https://1prime.ru/20240724/kitay-850392762.html

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

удобрения, россия, китай