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МЭА рассказало о сроках снижения спроса на уголь

МЭА рассказало о сроках снижения спроса на уголь - 24.07.2024, ПРАЙМ

МЭА рассказало о сроках снижения спроса на уголь

Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает, что спрос на уголь в мире в 2024 году все же вырастет на 0,4%, а снижаться начнет только в 2025 году,... | 24.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-24T15:29+0300

2024-07-24T15:29+0300

2024-07-24T15:29+0300

энергетика

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спрос

уголь

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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает, что спрос на уголь в мире в 2024 году все же вырастет на 0,4%, а снижаться начнет только в 2025 году, следует из доклада агентства. "Во второй половине 2024 года мы ожидаем, что снижение объемов производства электроэнергии на угле частично компенсирует рост в первой половине года, в результате чего потребление угля в электроэнергетике будет на 0,5% выше и составит 5 886 миллионов тонн за весь год. Вместе со стабильным потреблением угля в неэнергетических отраслях во второй половине 2024 года это означает небольшой рост мирового потребления угля. Мы ожидаем, что за 2024 год оно достигнет 8 737 миллионов тонн (+0,4%)", - говорится в докладе агентства по рынку угля. При этом МЭА отмечает, что в своей последней публикации в конце 2023 года оно ожидало снижения спроса на уголь с 2024 года и далее. Тогда же оценивалось, что мировое потребление угля в 2023 году достигло нового рекорда в 8,7 миллиарда тонн. В первом полугодии 2024 года, по данным МЭА, спрос на уголь вырос на 1%, до 4,308 миллиарда тонн за счет роста потребления в электроэнергетике на 1,4%, который обеспечили в первую очередь Китай и Индия. "В 2025 году, по нашим оценкам, мировой спрос на уголь после четырех лет роста изменит тенденцию, немного сократившись на 0,3%, до 8 714 миллионов тонн. Ключевой причиной этого является то, что Китай, традиционно стимулировавший рост спроса на уголь, вероятно, впервые с 2016 года продемонстрирует снижение спроса на уголь. В сочетании с продолжающимся снижением в Европейском союзе, США, Японии, Корее и других частях мира это, как ожидается, перевесит продолжающийся рост в Индии и АСЕАН", - добавляется в докладе. При этом МЭА ожидает, что мировая добыча угля в 2024 году снизится на 0,3%, до 8,939 миллионов тонн - рост производства в Индии и Индонезии будет компенсирован его снижением в Китае и США.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мэа, спрос, уголь