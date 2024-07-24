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МЭА ожидает снижения объемов экспорта угля из России в 2024 году
МЭА ожидает снижения объемов экспорта угля из России в 2024 году - 24.07.2024, ПРАЙМ
МЭА ожидает снижения объемов экспорта угля из России в 2024 году
Экспорт российского угля в 2024 году может снизиться на 16 миллионов тонн по сравнению с показателями прошлого года, прогнозирует Международное энергетическое... | 24.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-24T15:51+0300
2024-07-24T15:51+0300
2024-07-24T15:51+0300
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Экспорт российского угля в 2024 году может снизиться на 16 миллионов тонн по сравнению с показателями прошлого года, прогнозирует Международное энергетическое агентство (МЭА). Добыча угля в России по итогам 2023 года составила порядка 438 миллионов тонн, экспорт достиг примерно 213 миллионов тонн, сообщал вице-премьер РФ Александр Новак. По словам замминистра энергетики Сергея Мочальникова, в 2024 году добычу и экспорт планируется сохранить на уровне 440 миллионов тонн и 210-220 миллионов тонн соответственно. "Мы ожидаем, что наибольшее снижение экспорта угля произойдет в России в 2024 году (-16 миллионов тонн) (по сравнению с показателями 2023 года - ред.)", - следует из доклада организации. По данным МЭА, совокупная добыча угля в России не претерпит никаких существенных изменений в 2024 году. Тем не менее, отмечается, что экспорт российского энергетического угля, вероятно, сократится, в то время как экспорт коксующегося (металлургического) угля может восстановиться с 2022 года. Среди российских производителей угля наблюдаются некоторые изменения объемов добычи, говорится в докладе. По оценкам агентства, компания "Эльгауголь" за первые пять месяцев 2024 года показала рост на 31%, до более чем 10 миллионов тонн, а вот крупнейший российский производитель СУЭК, находящийся в настоящее время под санкциями США, фиксирует снижение на 4%.
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россия, уголь, мэа
Энергетика, РОССИЯ, уголь, МЭА
МЭА ожидает снижения объемов экспорта угля из России в 2024 году
МЭА: экспорт угля из России в 2024 году снизится на 16 миллионов тонн
МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Экспорт российского угля в 2024 году может снизиться на 16 миллионов тонн по сравнению с показателями прошлого года, прогнозирует Международное энергетическое агентство (МЭА).
Добыча угля в России по итогам 2023 года составила порядка 438 миллионов тонн, экспорт достиг примерно 213 миллионов тонн, сообщал вице-премьер РФ Александр Новак. По словам замминистра энергетики Сергея Мочальникова, в 2024 году добычу и экспорт планируется сохранить на уровне 440 миллионов тонн и 210-220 миллионов тонн соответственно.
"Мы ожидаем, что наибольшее снижение экспорта угля произойдет в России в 2024 году (-16 миллионов тонн) (по сравнению с показателями 2023 года - ред.)", - следует из доклада организации.
По данным МЭА, совокупная добыча угля в России не претерпит никаких существенных изменений в 2024 году. Тем не менее, отмечается, что экспорт российского энергетического угля, вероятно, сократится, в то время как экспорт коксующегося (металлургического) угля может восстановиться с 2022 года.
Среди российских производителей угля наблюдаются некоторые изменения объемов добычи, говорится в докладе. По оценкам агентства, компания "Эльгауголь" за первые пять месяцев 2024 года показала рост на 31%, до более чем 10 миллионов тонн, а вот крупнейший российский производитель СУЭК, находящийся в настоящее время под санкциями США, фиксирует снижение на 4%.
МЭА рассказало о сроках снижения спроса на уголь