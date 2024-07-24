https://1prime.ru/20240724/ugol-850400890.html

МЭА ожидает снижения объемов экспорта угля из России в 2024 году

МЭА ожидает снижения объемов экспорта угля из России в 2024 году - 24.07.2024, ПРАЙМ

МЭА ожидает снижения объемов экспорта угля из России в 2024 году

Экспорт российского угля в 2024 году может снизиться на 16 миллионов тонн по сравнению с показателями прошлого года, прогнозирует Международное энергетическое... | 24.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-24T15:51+0300

2024-07-24T15:51+0300

2024-07-24T15:51+0300

энергетика

россия

уголь

мэа

https://cdnn.1prime.ru/img/82717/29/827172982_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_eccc4fb2af38af6d64930929a0d828ad.jpg

МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Экспорт российского угля в 2024 году может снизиться на 16 миллионов тонн по сравнению с показателями прошлого года, прогнозирует Международное энергетическое агентство (МЭА). Добыча угля в России по итогам 2023 года составила порядка 438 миллионов тонн, экспорт достиг примерно 213 миллионов тонн, сообщал вице-премьер РФ Александр Новак. По словам замминистра энергетики Сергея Мочальникова, в 2024 году добычу и экспорт планируется сохранить на уровне 440 миллионов тонн и 210-220 миллионов тонн соответственно. "Мы ожидаем, что наибольшее снижение экспорта угля произойдет в России в 2024 году (-16 миллионов тонн) (по сравнению с показателями 2023 года - ред.)", - следует из доклада организации. По данным МЭА, совокупная добыча угля в России не претерпит никаких существенных изменений в 2024 году. Тем не менее, отмечается, что экспорт российского энергетического угля, вероятно, сократится, в то время как экспорт коксующегося (металлургического) угля может восстановиться с 2022 года. Среди российских производителей угля наблюдаются некоторые изменения объемов добычи, говорится в докладе. По оценкам агентства, компания "Эльгауголь" за первые пять месяцев 2024 года показала рост на 31%, до более чем 10 миллионов тонн, а вот крупнейший российский производитель СУЭК, находящийся в настоящее время под санкциями США, фиксирует снижение на 4%.

https://1prime.ru/20240724/ugol-850399104.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, уголь, мэа