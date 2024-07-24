https://1prime.ru/20240724/ugol-850408244.html
Добыча угля в России в первом полугодии сократилась на 0,7 процента
Добыча угля в России в первом полугодии сократилась на 0,7 процента - 24.07.2024, ПРАЙМ
Добыча угля в России в первом полугодии сократилась на 0,7 процента
Добыча угля в России в первом полугодии сократилась на 0,7% в годовом выражении - до 211 миллионов тонн, в июне снизилась на 9,7% к маю текущего года, следует... | 24.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-24T19:09+0300
2024-07-24T19:09+0300
2024-07-24T19:09+0300
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добыча угля
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Добыча угля в России в первом полугодии сократилась на 0,7% в годовом выражении - до 211 миллионов тонн, в июне снизилась на 9,7% к маю текущего года, следует из сообщения Росстата. В частности, добыча каменного угля в отчетном периоде составила 165 миллионов тонн, что на 1,5% меньше, чем за первые шесть месяцев 2023 года. Из него, в частности, добыча антрацита составила 11 миллионов тонн, что на 21,3% ниже в годовом сравнении. Добыча коксующегося угля составила 56,2 миллиона тонн, что на 9,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Прочего каменного угля добыто 97,9 миллиона тонн, что на 4,3% ниже в годовом сравнении. Добыча рядового бурого угля (лигнит) в первом полугодии увеличилась год к году на 2,2%, до 46,3 миллиона тонн.
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россия, росстат, добыча угля
Энергетика, РОССИЯ, Росстат, добыча угля
Добыча угля в России в первом полугодии сократилась на 0,7 процента
Росстат: добыча угля в РФ в I полугодии снизилась на 0,7%, до 211 миллиона тонн
МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Добыча угля в России в первом полугодии сократилась на 0,7% в годовом выражении - до 211 миллионов тонн, в июне снизилась на 9,7% к маю текущего года, следует из сообщения Росстата.
В частности, добыча каменного угля в отчетном периоде составила 165 миллионов тонн, что на 1,5% меньше, чем за первые шесть месяцев 2023 года. Из него, в частности, добыча антрацита составила 11 миллионов тонн, что на 21,3% ниже в годовом сравнении. Добыча коксующегося угля составила 56,2 миллиона тонн, что на 9,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Прочего каменного угля добыто 97,9 миллиона тонн, что на 4,3% ниже в годовом сравнении.
Добыча рядового бурого угля (лигнит) в первом полугодии увеличилась год к году на 2,2%, до 46,3 миллиона тонн.
МЭА ожидает снижения объемов экспорта угля из России в 2024 году