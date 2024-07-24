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"Успешный удар". "Искандер" уничтожил западных инструкторов под Харьковом
"Успешный удар". "Искандер" уничтожил западных инструкторов под Харьковом - 24.07.2024, ПРАЙМ
"Успешный удар". "Искандер" уничтожил западных инструкторов под Харьковом
Ракетный комплекс "Искандер-М" уничтожил около 50 иностранных инструкторов под Харьковом. Эта потеря является одной из крупнейших за 2024 год, сообщает MWM со... | 24.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-24T13:19+0300
2024-07-24T13:19+0300
2024-07-24T13:20+0300
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Ракетный комплекс "Искандер-М" уничтожил около 50 иностранных инструкторов под Харьковом. Эта потеря является одной из крупнейших за 2024 год, сообщает MWM со ссылкой на Миноброны России.Тактический комплекс "Искандер-М" нанес 23 июля успешный удар по расположенному в Харьковской области пункту временной дислокации военных инструкторов и наемников из стран Запада. В результате операции были уничтожены 50 специалистов.Помимо атаки комплекса, российская армия отличилась успешными ударами по системам ПВО MIM-104 “Пэтриот” (Patriot), а также по целому ряду истребителей Су-27 на авиабазе Миргород.Уничтожение западных наемников и специалистов, участвующих в помощи украинской стороне, является важной тактической целью российской армии. В марте 2022 года Россия нанесла успешный удар по военной базе в Яворове, на которой работали около 1000 западных военных. Кроме того, атака на штаб европейских боевиков в январе этого года стала еще одним успехом для российской военных.Министерство обороны России уже сообщало о перемещении иностранных специалистов по территории Украины и их успешном устранении. Российское представительство настоятельно рекомендует иностранным гражданам воздержаться от взаимодействия с ВСУ на территории конфликта.Полный текст читайте на ИноСМИ
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Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ВСУ, ракетный удар
"Успешный удар". "Искандер" уничтожил западных инструкторов под Харьковом
MWM: "Искандер-М" нанес крупнейший удар по западным наемникам на Украине
МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ.
Ракетный комплекс "Искандер-М" уничтожил около 50 иностранных инструкторов под Харьковом. Эта потеря является одной из крупнейших за 2024 год, сообщает MWM
со ссылкой на Миноброны России.
Тактический комплекс "Искандер-М" нанес 23 июля успешный удар по расположенному в Харьковской области пункту временной дислокации военных инструкторов и наемников из стран Запада. В результате операции были уничтожены 50 специалистов.
Помимо атаки комплекса, российская армия отличилась успешными ударами по системам ПВО MIM-104 “Пэтриот” (Patriot), а также по целому ряду истребителей Су-27 на авиабазе Миргород.
Уничтожение западных наемников и специалистов, участвующих в помощи украинской стороне, является важной тактической целью российской армии. В марте 2022 года Россия нанесла успешный удар по военной базе в Яворове, на которой работали около 1000 западных военных. Кроме того, атака на штаб европейских боевиков в январе этого года стала еще одним успехом для российской военных.
ВС России ударили по судоремонтному заводу в Измаиле, где были катера ВСУ
Министерство обороны России уже сообщало о перемещении иностранных специалистов по территории Украины и их успешном устранении. Российское представительство настоятельно рекомендует иностранным гражданам воздержаться от взаимодействия с ВСУ на территории конфликта.