Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Успешный удар". "Искандер" уничтожил западных инструкторов под Харьковом - 24.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240724/ukraina-850393436.html
"Успешный удар". "Искандер" уничтожил западных инструкторов под Харьковом
"Успешный удар". "Искандер" уничтожил западных инструкторов под Харьковом - 24.07.2024, ПРАЙМ
"Успешный удар". "Искандер" уничтожил западных инструкторов под Харьковом
Ракетный комплекс "Искандер-М" уничтожил около 50 иностранных инструкторов под Харьковом. Эта потеря является одной из крупнейших за 2024 год, сообщает MWM со... | 24.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-24T13:19+0300
2024-07-24T13:20+0300
спецоперация на украине
россия
украина
всу
ракетный удар
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/10/848251809_0:149:3115:1901_1920x0_80_0_0_2482510a0ff81c8fcfc6f33f5a7dda44.jpg
МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Ракетный комплекс "Искандер-М" уничтожил около 50 иностранных инструкторов под Харьковом. Эта потеря является одной из крупнейших за 2024 год, сообщает MWM со ссылкой на Миноброны России.Тактический комплекс "Искандер-М" нанес 23 июля успешный удар по расположенному в Харьковской области пункту временной дислокации военных инструкторов и наемников из стран Запада. В результате операции были уничтожены 50 специалистов.Помимо атаки комплекса, российская армия отличилась успешными ударами по системам ПВО MIM-104 “Пэтриот” (Patriot), а также по целому ряду истребителей Су-27 на авиабазе Миргород.Уничтожение западных наемников и специалистов, участвующих в помощи украинской стороне, является важной тактической целью российской армии. В марте 2022 года Россия нанесла успешный удар по военной базе в Яворове, на которой работали около 1000 западных военных. Кроме того, атака на штаб европейских боевиков в январе этого года стала еще одним успехом для российской военных.Министерство обороны России уже сообщало о перемещении иностранных специалистов по территории Украины и их успешном устранении. Российское представительство настоятельно рекомендует иностранным гражданам воздержаться от взаимодействия с ВСУ на территории конфликта.Полный текст читайте на ИноСМИ
https://1prime.ru/20240724/udary-850387363.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/10/848251809_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_d0c93731a1e380e2a5c70e2efa5cc8bd.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, всу, ракетный удар
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ВСУ, ракетный удар
13:19 24.07.2024 (обновлено: 13:20 24.07.2024)
 
"Успешный удар". "Искандер" уничтожил западных инструкторов под Харьковом

MWM: "Искандер-М" нанес крупнейший удар по западным наемникам на Украине

© РИА Новости . Виталий Невар | Перейти в медиабанкУчения электронных пусков ОТРК "Искандер-М"
Учения электронных пусков ОТРК Искандер-М - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости . Виталий Невар
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Ракетный комплекс "Искандер-М" уничтожил около 50 иностранных инструкторов под Харьковом. Эта потеря является одной из крупнейших за 2024 год, сообщает MWM со ссылкой на Миноброны России.
Тактический комплекс "Искандер-М" нанес 23 июля успешный удар по расположенному в Харьковской области пункту временной дислокации военных инструкторов и наемников из стран Запада. В результате операции были уничтожены 50 специалистов.
Помимо атаки комплекса, российская армия отличилась успешными ударами по системам ПВО MIM-104 “Пэтриот” (Patriot), а также по целому ряду истребителей Су-27 на авиабазе Миргород.
Уничтожение западных наемников и специалистов, участвующих в помощи украинской стороне, является важной тактической целью российской армии. В марте 2022 года Россия нанесла успешный удар по военной базе в Яворове, на которой работали около 1000 западных военных. Кроме того, атака на штаб европейских боевиков в январе этого года стала еще одним успехом для российской военных.
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2024
ВС России ударили по судоремонтному заводу в Измаиле, где были катера ВСУ
10:59
Министерство обороны России уже сообщало о перемещении иностранных специалистов по территории Украины и их успешном устранении. Российское представительство настоятельно рекомендует иностранным гражданам воздержаться от взаимодействия с ВСУ на территории конфликта.
Полный текст читайте на ИноСМИ
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАВСУракетный удар
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала