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В Раде признали, что дефицит бюджета Украины является самым большим в мире - 24.07.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240724/ukraina-850407176.html
В Раде признали, что дефицит бюджета Украины является самым большим в мире
В Раде признали, что дефицит бюджета Украины является самым большим в мире - 24.07.2024, ПРАЙМ
В Раде признали, что дефицит бюджета Украины является самым большим в мире
Украина имеет самый большой в мире дефицит госбюджета. Об этом заявил депутат Рады Павел Фролов. | 24.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-24T18:44+0300
2024-07-24T18:44+0300
экономика
украина
экономика украины
бюджет украины
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Украина имеет самый большой в мире дефицит госбюджета. Об этом заявил депутат Рады Павел Фролов. По его словам, в стране сложилась уникальная ситуация: бюджетный дефицит самый большой в мире, при этом расходы вдвое превышают доходы. "Ситуация сложная, ведь война — это очень дорого" — процитировало слова Фролова украинское издание Новости. Live. Он также отметил, что Киев прилагает все усилия, чтобы убедить Запад не снижать объем выделяемой Украине помощи. В марте издание Financial Times сообщало со ссылкой на председателя бюджетного комитета Верховной рады Роксолану Пидласу, что Украина выделила почти половину своего годового бюджета в размере 87 миллиардов долларов на расходы по обороне, при этом внутренние доходы страны составляют всего лишь 46 миллиардов долларов. Пидласу отмечала, что дефицит будет расти из-за ожидаемой волны мобилизации, так как средства будут нужны на зарплату, обучение и оборудование для призывников. Украинский парламентарий Александра Устинова ранее заявила, что дыры в бюджете Украины закрывают с помощью западного финансирования и в случае прекращения поддержки со стороны США власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам "Большой семерки". В конце ноября 2023 года Владимир Зеленский подписал законопроект о госбюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.
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украина, экономика украины, бюджет украины
Экономика, УКРАИНА, Экономика Украины, бюджет Украины
18:44 24.07.2024
 
В Раде признали, что дефицит бюджета Украины является самым большим в мире

Депутат Рады Фролов: Украина имеет самый большой в мире дефицит бюджета

© fotolia.com / Andrii SalivonГривна
Гривна - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2024
© fotolia.com / Andrii Salivon
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Украина имеет самый большой в мире дефицит госбюджета. Об этом заявил депутат Рады Павел Фролов.
По его словам, в стране сложилась уникальная ситуация: бюджетный дефицит самый большой в мире, при этом расходы вдвое превышают доходы.
"Ситуация сложная, ведь война — это очень дорого" — процитировало слова Фролова украинское издание Новости. Live.
Он также отметил, что Киев прилагает все усилия, чтобы убедить Запад не снижать объем выделяемой Украине помощи.
В марте издание Financial Times сообщало со ссылкой на председателя бюджетного комитета Верховной рады Роксолану Пидласу, что Украина выделила почти половину своего годового бюджета в размере 87 миллиардов долларов на расходы по обороне, при этом внутренние доходы страны составляют всего лишь 46 миллиардов долларов. Пидласу отмечала, что дефицит будет расти из-за ожидаемой волны мобилизации, так как средства будут нужны на зарплату, обучение и оборудование для призывников.
Украинский парламентарий Александра Устинова ранее заявила, что дыры в бюджете Украины закрывают с помощью западного финансирования и в случае прекращения поддержки со стороны США власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам "Большой семерки". В конце ноября 2023 года Владимир Зеленский подписал законопроект о госбюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.
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