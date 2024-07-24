https://1prime.ru/20240724/ukraina-850407176.html

В Раде признали, что дефицит бюджета Украины является самым большим в мире

В Раде признали, что дефицит бюджета Украины является самым большим в мире - 24.07.2024, ПРАЙМ

В Раде признали, что дефицит бюджета Украины является самым большим в мире

Украина имеет самый большой в мире дефицит госбюджета. Об этом заявил депутат Рады Павел Фролов. | 24.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-24T18:44+0300

2024-07-24T18:44+0300

2024-07-24T18:44+0300

экономика

украина

экономика украины

бюджет украины

https://cdnn.1prime.ru/img/77844/36/778443666_0:107:1501:951_1920x0_80_0_0_a69f3cfeb9a10ed7e7e01f51bd4bad9e.jpg

МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Украина имеет самый большой в мире дефицит госбюджета. Об этом заявил депутат Рады Павел Фролов. По его словам, в стране сложилась уникальная ситуация: бюджетный дефицит самый большой в мире, при этом расходы вдвое превышают доходы. "Ситуация сложная, ведь война — это очень дорого" — процитировало слова Фролова украинское издание Новости. Live. Он также отметил, что Киев прилагает все усилия, чтобы убедить Запад не снижать объем выделяемой Украине помощи. В марте издание Financial Times сообщало со ссылкой на председателя бюджетного комитета Верховной рады Роксолану Пидласу, что Украина выделила почти половину своего годового бюджета в размере 87 миллиардов долларов на расходы по обороне, при этом внутренние доходы страны составляют всего лишь 46 миллиардов долларов. Пидласу отмечала, что дефицит будет расти из-за ожидаемой волны мобилизации, так как средства будут нужны на зарплату, обучение и оборудование для призывников. Украинский парламентарий Александра Устинова ранее заявила, что дыры в бюджете Украины закрывают с помощью западного финансирования и в случае прекращения поддержки со стороны США власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам "Большой семерки". В конце ноября 2023 года Владимир Зеленский подписал законопроект о госбюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.

https://1prime.ru/20240724/ukraina-850398766.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, экономика украины, бюджет украины