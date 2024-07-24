https://1prime.ru/20240724/ukraina-850414017.html

"Украина примет". На Западе высказались о переговорах Киева с Москвой

"Украина примет". На Западе высказались о переговорах Киева с Москвой - 24.07.2024, ПРАЙМ

"Украина примет". На Западе высказались о переговорах Киева с Москвой

Киев будет готов принять проект мирного соглашения, предложенный Дональдом Трампом в случае его победы в ноябре на президентских выборах США. Об этом сообщило... | 24.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-24T23:21+0300

2024-07-24T23:21+0300

2024-07-24T23:21+0300

политика

запад

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россия

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МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Киев будет готов принять проект мирного соглашения, предложенный Дональдом Трампом в случае его победы в ноябре на президентских выборах США. Об этом сообщило издание Express со ссылкой на опрошенных экспертов.Так, преподаватель политической истории США в Ливерпульском университете Шерил Хадсон полагает, что, "скорее всего, будут начаты мирные переговоры".Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Я думаю, что Украина примет это предложение", — заявила она изданию.По мнению профессор международной политики Бирмингемского университета Дэвида Данна, администрация Трампа придаст новый импульс дипломатическому процессу по теме Украины и серьезно урежет объем поставок оружия Киеву, что в свою очередь, может подорвет возможность украинской армии вести боевые действия.Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с главой МИД Китая Ван И сказал, что Киев готов вести переговоры с Москвой. Слова Кулебы привела официальный представитель МИД Китая Мао Нин. Ранее на Украине на законодательном уровне ввели запрет на переговоры с Россией и игнорировали заявления Москвы о готовности вести диалог.

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запад, украина, россия, переговоры