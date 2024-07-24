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"Деменция — лицо Запада". Глобалистские усилия дряхлеющих США идут прахом - 24.07.2024, ПРАЙМ
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"Деменция — лицо Запада". Глобалистские усилия дряхлеющих США идут прахом
"Деменция — лицо Запада". Глобалистские усилия дряхлеющих США идут прахом - 24.07.2024, ПРАЙМ
"Деменция — лицо Запада". Глобалистские усилия дряхлеющих США идут прахом
События в США и попытки покушения на кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа указывают на кризис западной гегемонии, пишет обозреватель... | 24.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-24T10:22+0300
2024-07-24T10:45+0300
запад
россия
индия
турция
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МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. События в США и попытки покушения на кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа указывают на кризис западной гегемонии, пишет обозреватель турецкой газеты Sabah Берджан Тутар.Государства, освободившиеся от посягательств со стороны Запада, выбирают сотрудничество с Россией и Китаем.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКак он отмечает, действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден снялся с выборов, уступив место вице-президенту Камале Харрис, что подчеркивает упадок Запада.В то же время визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Москву демонстрирует, что Нью-Дели не поддерживает западные стратегии и стремится к незападному пути.Эти признаки указывают на то, что Запад сталкивается с проблемами в поддержании глобального статус-кво и сталкивается с давлением со стороны Востока, подчеркивает автор.События в Персидском заливе, гдебогатые инвесторы, видя усилия США и ЕС по конфискации российских активов, беспокоятся о сохранности своих богатств, а также решение Международного суда ООН по Палестине свидетельствуют о кризисе западной политики и ценностей."События в секторе Газа наглядно показали всему миру лицемерие и колониальный менталитет Запада в вопросах прав человека, моральных и демократических ценностей", — подчеркивает Тутар.По его словам, по этой причине десятки стран мира, таких как Турция, выступают за восстановление или хотя бы ребалансировку глобального порядка."С приходом Трампа война в Атлантике станет еще ожесточеннее. А это приведет к тому, что страны, освободившиеся от посягательств со стороны Запада, повернутся в сторону блоков во главе с Россией и Китаем", — делает вывод автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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запад
индия
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запад, россия, индия, турция
ЗАПАД, РОССИЯ, ИНДИЯ, ТУРЦИЯ
10:22 24.07.2024 (обновлено: 10:45 24.07.2024)
 
"Деменция — лицо Запада". Глобалистские усилия дряхлеющих США идут прахом

Sabah: недавние события в мире указывают на упадок западной гегемонии

© РИА Новости . Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в саммите БРИКС
Президент РФ В. Путин принял участие в саммите БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. События в США и попытки покушения на кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа указывают на кризис западной гегемонии, пишет обозреватель турецкой газеты Sabah Берджан Тутар.
Государства, освободившиеся от посягательств со стороны Запада, выбирают сотрудничество с Россией и Китаем.
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Как он отмечает, действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден снялся с выборов, уступив место вице-президенту Камале Харрис, что подчеркивает упадок Запада.
Флаг США
Экс-советник Пентагона призвал США отказаться от "мировой гегемонии"
2 июля, 06:11
В то же время визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Москву демонстрирует, что Нью-Дели не поддерживает западные стратегии и стремится к незападному пути.
Эти признаки указывают на то, что Запад сталкивается с проблемами в поддержании глобального статус-кво и сталкивается с давлением со стороны Востока, подчеркивает автор.
События в Персидском заливе, гдебогатые инвесторы, видя усилия США и ЕС по конфискации российских активов, беспокоятся о сохранности своих богатств, а также решение Международного суда ООН по Палестине свидетельствуют о кризисе западной политики и ценностей.
"События в секторе Газа наглядно показали всему миру лицемерие и колониальный менталитет Запада в вопросах прав человека, моральных и демократических ценностей", — подчеркивает Тутар.
По его словам, по этой причине десятки стран мира, таких как Турция, выступают за восстановление или хотя бы ребалансировку глобального порядка.
"С приходом Трампа война в Атлантике станет еще ожесточеннее. А это приведет к тому, что страны, освободившиеся от посягательств со стороны Запада, повернутся в сторону блоков во главе с Россией и Китаем", — делает вывод автор.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
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