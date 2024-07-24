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РЖД запустили просмотр фотографий интерьера вагона перед покупкой билета

РЖД запустили просмотр фотографий интерьера вагона перед покупкой билета - 24.07.2024, ПРАЙМ

РЖД запустили просмотр фотографий интерьера вагона перед покупкой билета

РЖД сделали на сайте опцию просмотра фотографий интерьера вагона, в том числе полок и туалета, перед покупкой билета на поезд, заметило РИА Новости. | 24.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-24T08:28+0300

2024-07-24T08:28+0300

2024-07-24T08:51+0300

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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. РЖД сделали на сайте опцию просмотра фотографий интерьера вагона, в том числе полок и туалета, перед покупкой билета на поезд, заметило РИА Новости. Есть это пока не у всех поездов, проверило агентство. Например, такая опция имеется у поезда №104 Москва – Адлер. Так, на этапе выбора места внизу размещены фотографии интерьера вагона. Что касается именно этого поезда, там можно посмотреть, как выглядят сами полки, стол в купе, коридор вагона, вагон-ресторан, туалетная комната. Каждая фотография имеет подпись: "Интерьер купе", "Коридор вагона", "Вагон ресторан" и т.д. РЖД несколько лет назад заявляли о планах сделать в будущем такую опцию. Занимавшая пост замгендиректора "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) Марина Жегулина летом 2019 года рассказывала в интервью РИА Новости о планах сделать на сайте и в приложении фотографии вагонов при покупке билетов.СМОТРИТЕ ВАГОНЫРЖД прокомментировали РИА Новости появление новой функции. "Для удобства пользователей проведена доработка системы, теперь в профилях поездов пассажиры смогут увидеть подборку фотографий вагонов разных типов в каждом поезде. Функция просмотра интерьера вагонов перед покупкой билета уже работает на ряде маршрутов. Например, сейчас можно ознакомиться с интерьером поезда №104 Москва – Адлер, №1/2 Москва - Казань, №9/10 Москва - Саратов, некоторых межрегиональных "Ласточек" и других поездов", - пояснили в компании.Новый функционал, продолжили в РЖД, добавлен, чтобы пассажир еще на стадии выбора билетов и мест имел визуальное представление о вагонах, которые входят в состав того или иного поезда. "При этом представленные фотографии вагонов соответствуют заявленному типу вагона (сидячий, общий, плацкарт, купе, СВ, мягкий), но не являются фотографией конкретного вагона, фактически следующего в составе поезда и в который пассажир покупает билет", - уточнили в компании.Пассажир вводит в поисковую строку маршрут, дату, определяется с типом вагона, в котором хочет совершить путешествие. Далее можно кликнуть на специальную иконку "Фото" или пролистнуть страницу вниз, чтобы увидеть фотогалерею."В ближайших планах – добавить фото-профили всех поездов регулярного сообщения. Пока функция реализована на сайте "РЖД", но скоро будет доступна и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", - рассказали в компании.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, ржд