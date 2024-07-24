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Выпуск грузовых вагонов в России вырос на 40,4 процента

Выпуск грузовых вагонов в России вырос на 40,4 процента - 24.07.2024, ПРАЙМ

Выпуск грузовых вагонов в России вырос на 40,4 процента

Производство грузовых вагонов в России в январе-июне 2024 года выросло на 40,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года - до 40 тысяч единиц,... | 24.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-24T19:17+0300

2024-07-24T19:17+0300

2024-07-24T19:17+0300

экономика

россия

росстат

железнодорожные перевозки

вагоны

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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Производство грузовых вагонов в России в январе-июне 2024 года выросло на 40,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года - до 40 тысяч единиц, пассажирских - на 16,8% - до 729 единиц, следует из данных Росстата. В частности, в июне выпуск грузовых вагонов вырос на 19,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, пассажирских - на 16,8%. Выпуск электровозов в первом полугодии вырос на 4,1% - до 153 единиц, в июне – на 14,8%. Производство тепловозов увеличилось на 45,7% - до 137 секций, в июне - снизилось на 42,9%. Объединение производителей железнодорожной техники (ОПЖТ) ранее прогнозировало в 2024 году рост выпуска грузовых вагонов в России на 20,9% по сравнению с показателем годом ранее, до 77 тысяч единиц. По прогнозам ассоциации, ожидается рост производства крытых вагонов на 44%, полувагонов на 55%, цистерн на 29%, вагонов-самосвалов на 1%, хопперов на 1%. При этом ожидается снижение производства платформ на 25%. Производство грузовых вагонов в России в 2023 году выросло на 26,6% по сравнению с 2022 годом – до 63,6 тысячи единиц, пассажирских – на 16,9%, до 1700 единиц, сообщал Росстат. Предприятия в РФ за 2023 год выпустили 532 единицы тягового подвижного состава: 314 магистральных электровозов (снижение на 2,2%) и 218 секций магистральных тепловозов (рост на 23,2%).

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россия, росстат, железнодорожные перевозки, вагоны