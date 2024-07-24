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Послы ЕС согласовали выделение Украине транша в 4,2 миллиарда евро - 24.07.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240724/vengriya-850392005.html
Послы ЕС согласовали выделение Украине транша в 4,2 миллиарда евро
Послы ЕС согласовали выделение Украине транша в 4,2 миллиарда евро - 24.07.2024, ПРАЙМ
Послы ЕС согласовали выделение Украине транша в 4,2 миллиарда евро
Послы стран ЕС договорились о выделении Украине транша в размере 4,2 миллиарда евро для поддержки восстановления, реконструкции и модернизации страны. Об этом... | 24.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-24T12:38+0300
2024-07-24T12:38+0300
экономика
венгрия
украина
финансы
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БРЮССЕЛЬ, 24 июл - РИА Новости. Послы стран ЕС договорились о выделении Украине транша в размере 4,2 миллиарда евро для поддержки восстановления, реконструкции и модернизации страны. Об этом говорится в сообщении председательства Венгрии."Сегодня послы согласовали первый платеж … для перевода почти 4,2 миллиарда евро на поддержку восстановления, реконструкции и модернизации Украины", – говорится в аккаунте председательства в соцсети Х.Ожидается, что выплата этой суммы будет возможна после одобрения Советом ЕС и принятия окончательного решения Еврокомиссией. Ранее, на специальном саммите ЕС, было принято решение о создании фонда финансовой помощи Украине на период до 2027 года в размере 50 миллиардов евро, с соблюдением ряда условий.В этом году украинское правительство утвердило план реформ, необходимый для получения финансовой помощи от ЕС.
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венгрия, украина, финансы
Экономика, ВЕНГРИЯ, УКРАИНА, Финансы
12:38 24.07.2024
 
Послы ЕС согласовали выделение Украине транша в 4,2 миллиарда евро

Председательство Венгрии: послы ЕС согласовали выделение Украине 4,2 млрд евро

© Фото : Unsplash/Kedar GadgeФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2024
© Фото : Unsplash/Kedar Gadge
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БРЮССЕЛЬ, 24 июл - РИА Новости. Послы стран ЕС договорились о выделении Украине транша в размере 4,2 миллиарда евро для поддержки восстановления, реконструкции и модернизации страны. Об этом говорится в сообщении председательства Венгрии.
"Сегодня послы согласовали первый платеж … для перевода почти 4,2 миллиарда евро на поддержку восстановления, реконструкции и модернизации Украины", – говорится в аккаунте председательства в соцсети Х.
Ожидается, что выплата этой суммы будет возможна после одобрения Советом ЕС и принятия окончательного решения Еврокомиссией. Ранее, на специальном саммите ЕС, было принято решение о создании фонда финансовой помощи Украине на период до 2027 года в размере 50 миллиардов евро, с соблюдением ряда условий.
В этом году украинское правительство утвердило план реформ, необходимый для получения финансовой помощи от ЕС.
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