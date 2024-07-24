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При взрыве машины на севере Москвы пострадали два человека

При взрыве машины на севере Москвы пострадали два человека - 24.07.2024, ПРАЙМ

При взрыве машины на севере Москвы пострадали два человека

В результате взрыва автомобиля во дворе дома на севере Москвы пострадали два человека, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в главном следственном... | 24.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-24T08:39+0300

2024-07-24T08:39+0300

2024-07-24T09:59+0300

происшествия

криминал

следственный комитет

москва

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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. В результате взрыва автомобиля во дворе дома на севере Москвы пострадали два человека, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в главном следственном управлении Следственного комитета России по Москве. Инцидент произошел на улице Синявинской. В результате поврежден автомобиль, пострадал его владелец и пассажир, уточнили в ведомстве.Сейчас следователи и криминалисты осматривают место происшествия. По делу будут назначены экспертизы, в том числе медицинская и взрывотехническая.В свою очередь, представитель МВД Ирина Волк сообщила, что в машине произошла детонация неустановленного предмета.Пострадавших нарядом скорой помощи доставили в медицинское учреждение.Полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также задержание лиц, причастных к совершению преступления.В СК РФ добавили что председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Андрею Стрижову представить доклад о ходе расследования дела и установленных обстоятельствах. Прокуратура столицы сообщила, что ход и результаты уголовного дела у нее на контроле.

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криминал, следственный комитет, москва