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Названа одна из версий взрыва машины с мужчиной и его женой в Москве - 24.07.2024, ПРАЙМ
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Названа одна из версий взрыва машины с мужчиной и его женой в Москве
Названа одна из версий взрыва машины с мужчиной и его женой в Москве - 24.07.2024, ПРАЙМ
Названа одна из версий взрыва машины с мужчиной и его женой в Москве
В качестве одной из версий взрыва внедорожника на севере Москвы, в котором находились мужчина и его супруга, рассматривается покушение, сообщили РИА Новости в... | 24.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-24T09:33+0300
2024-07-24T09:33+0300
происшествия
следственный комитет
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. В качестве одной из версий взрыва внедорожника на севере Москвы, в котором находились мужчина и его супруга, рассматривается покушение, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Главное следственно управление Следственного комитета по Москве сообщило, что при инциденте с машиной во дворе дома на улице Синявинской пострадали два человека. Как уточнили в МВД, "произошла детонация неустановленного предмета, который был установлен в автомобиле". "Пострадавшими при детонации устройства во внедорожнике на Синявинской улице оказались мужчина и его жена", - отметил собеседник агентства."Одной из версий произошедшего рассматривается покушение, связанное с профессиональной деятельностью мужчины", - добавил он. По словам источника, в настоящее время идет допрос очевидцев и свидетелей.
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следственный комитет
Происшествия, Следственный комитет
09:33 24.07.2024
 
Названа одна из версий взрыва машины с мужчиной и его женой в Москве

Одной из версий взрыва машины с мужчиной и его женой в Москве названо покушение

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. В качестве одной из версий взрыва внедорожника на севере Москвы, в котором находились мужчина и его супруга, рассматривается покушение, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Главное следственно управление Следственного комитета по Москве сообщило, что при инциденте с машиной во дворе дома на улице Синявинской пострадали два человека. Как уточнили в МВД, "произошла детонация неустановленного предмета, который был установлен в автомобиле".
"Пострадавшими при детонации устройства во внедорожнике на Синявинской улице оказались мужчина и его жена", - отметил собеседник агентства.
Сотрудник полиции - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2024
МВД сообщило подробности взрыва автомобиля на севере Москвы
09:11
"Одной из версий произошедшего рассматривается покушение, связанное с профессиональной деятельностью мужчины", - добавил он.
По словам источника, в настоящее время идет допрос очевидцев и свидетелей.
 
ПроисшествияСледственный комитет
 
 
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