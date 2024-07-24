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Названа одна из версий взрыва машины с мужчиной и его женой в Москве

Названа одна из версий взрыва машины с мужчиной и его женой в Москве - 24.07.2024, ПРАЙМ

Названа одна из версий взрыва машины с мужчиной и его женой в Москве

В качестве одной из версий взрыва внедорожника на севере Москвы, в котором находились мужчина и его супруга, рассматривается покушение, сообщили РИА Новости в... | 24.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-24T09:33+0300

2024-07-24T09:33+0300

2024-07-24T09:33+0300

происшествия

следственный комитет

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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. В качестве одной из версий взрыва внедорожника на севере Москвы, в котором находились мужчина и его супруга, рассматривается покушение, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Главное следственно управление Следственного комитета по Москве сообщило, что при инциденте с машиной во дворе дома на улице Синявинской пострадали два человека. Как уточнили в МВД, "произошла детонация неустановленного предмета, который был установлен в автомобиле". "Пострадавшими при детонации устройства во внедорожнике на Синявинской улице оказались мужчина и его жена", - отметил собеседник агентства."Одной из версий произошедшего рассматривается покушение, связанное с профессиональной деятельностью мужчины", - добавил он. По словам источника, в настоящее время идет допрос очевидцев и свидетелей.

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следственный комитет