https://1prime.ru/20240724/wildberries-850384124.html
Юрист объяснила, как супруги Бакальчук поделят бизнес
Юрист объяснила, как супруги Бакальчук поделят бизнес - 24.07.2024, ПРАЙМ
Юрист объяснила, как супруги Бакальчук поделят бизнес
Раздел Wildberries при разводе его владелицы Татьяны Бакальчук с мужем Владиславом зависит от брачного и бизнес-договоров между супругами, рассказала РИА... | 24.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-24T09:26+0300
2024-07-24T09:26+0300
2024-07-24T09:29+0300
wildberries
татьяна бакальчук
россия
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Раздел Wildberries при разводе его владелицы Татьяны Бакальчук с мужем Владиславом зависит от брачного и бизнес-договоров между супругами, рассказала РИА Новости юрист Катя Гордон. Татьяна Бакальчук во вторник написала пост в своем Telegram-канале о начале бракоразводного процесса. Она также отметила, что ее супруг не принимает участия в управлении компанией, однако ему принадлежит 1% акций. "Я полагаю, что у Бакальчук есть брачный контракт, и вопрос бизнеса стратегически решен. Именно поэтому вторая сторона заявляет странную позицию о том, что ее "ввели в заблуждение" и осуществляется рейдерский захват. Не уверена, что это правда. Я общалась с Бакальчук лично - она здравый, адекватный человек", - прокомментировала Гордон. По словам юриста, раздел компании зависит от того, как оформлены бизнес и взаимоотношения супругов. "Если не подписывалось ничего и, к примеру, не был включен режим, при котором "что на кого записано, то у того и остается", - то возможен раздел на равные доли всего имущества. Если был подписан брачный договор или иные специфические договоры касательно бизнеса - то мужу останется давать интервью про рейдерский захват…", - пояснила Гордон. Во вторник глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с Бакальчуком и сообщил, что поручил депутату Госдумы Адаму Делимханову изучить ситуацию вокруг объединения Wildberries с группой Russ. По словам Бакальчука, основательницу маркетплейса Татьяну рейдеры оградили от мужа и семерых детей, супруги не имеют возможности увидеться и пообщаться. Сама основательница Wildberries опровергла информацию о рейдерском захвате компании. В начале июля маркетплейс и Russ учредили новую совместную компанию — ООО "РВБ". Согласно выписке из ЕГРЮЛ, компания РВБ была учреждена 4 июля, ее уставный капитал составляет 20 миллионов рублей. При этом 65% принадлежит Wildberries, а 35% — у компании "Стинн", которая владеет "Русс Аутдор", а генеральный директор — Роберт Мирзоян, который также является исполнительным директором группы Russ. РВБ в ближайшее время примет на себя все обязательства маркетплейса перед партнерами и клиентами, сообщили РИА Новости во вторник в компании.
https://1prime.ru/20240723/wildberries-850370711.html
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wildberries, татьяна бакальчук, россия
Wildberries, Татьяна Бакальчук, РОССИЯ
Юрист объяснила, как супруги Бакальчук поделят бизнес
Юрист: Раздел Wildberries зависит от брачного и бизнес-договоров между супругами
МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Раздел Wildberries при разводе его владелицы Татьяны Бакальчук с мужем Владиславом зависит от брачного и бизнес-договоров между супругами, рассказала РИА Новости юрист Катя Гордон.
Татьяна Бакальчук во вторник написала пост в своем Telegram-канале о начале бракоразводного процесса. Она также отметила, что ее супруг не принимает участия в управлении компанией, однако ему принадлежит 1% акций.
"Я полагаю, что у Бакальчук есть брачный контракт, и вопрос бизнеса стратегически решен. Именно поэтому вторая сторона заявляет странную позицию о том, что ее "ввели в заблуждение" и осуществляется рейдерский захват. Не уверена, что это правда. Я общалась с Бакальчук лично - она здравый, адекватный человек", - прокомментировала Гордон.
По словам юриста, раздел компании зависит от того, как оформлены бизнес и взаимоотношения супругов.
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"Если не подписывалось ничего и, к примеру, не был включен режим, при котором "что на кого записано, то у того и остается", - то возможен раздел на равные доли всего имущества. Если был подписан брачный договор или иные специфические договоры касательно бизнеса - то мужу останется давать интервью про рейдерский захват…", - пояснила Гордон.
Во вторник глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с Бакальчуком и сообщил, что поручил депутату Госдумы Адаму Делимханову изучить ситуацию вокруг объединения Wildberries с группой Russ. По словам Бакальчука, основательницу маркетплейса Татьяну рейдеры оградили от мужа и семерых детей, супруги не имеют возможности увидеться и пообщаться. Сама основательница Wildberries опровергла информацию о рейдерском захвате компании.
В начале июля маркетплейс и Russ учредили новую совместную компанию — ООО "РВБ". Согласно выписке из ЕГРЮЛ, компания РВБ была учреждена 4 июля, ее уставный капитал составляет 20 миллионов рублей. При этом 65% принадлежит Wildberries, а 35% — у компании "Стинн", которая владеет "Русс Аутдор", а генеральный директор — Роберт Мирзоян, который также является исполнительным директором группы Russ.
РВБ в ближайшее время примет на себя все обязательства маркетплейса перед партнерами и клиентами, сообщили РИА Новости во вторник в компании.
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