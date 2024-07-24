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Акции МКПАО "Яндекс" начали торговаться на Мосбирже - 24.07.2024, ПРАЙМ
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Акции МКПАО "Яндекс" начали торговаться на Мосбирже
Акции МКПАО "Яндекс" начали торговаться на Мосбирже - 24.07.2024, ПРАЙМ
Акции МКПАО "Яндекс" начали торговаться на Мосбирже
Акции МКПАО "Яндекс" под тикером YDEX начали торговаться на Московской бирже, ценные бумаги вошли в первый котировальный список биржи, говорится в сообщении... | 24.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-24T09:55+0300
2024-07-24T09:55+0300
яндекс
акции
мосбиржа
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Акции МКПАО "Яндекс" под тикером YDEX начали торговаться на Московской бирже, ценные бумаги вошли в первый котировальный список биржи, говорится в сообщении компании. "На Московской бирже стартовали торги акциями МКПАО "Яндекс". Новый тикер "Яндекса" - YDEX. Ценные бумаги компании вошли в первый котировальный список Мосбиржи, куда попадают наиболее надежные и ликвидные активы", - говорится в сообщении. Там напомнили, что МКПАО "Яндекс" - головная компания "Яндекса". На ее долю приходится 99% выручки группы Yandex N.V. за 2023 год, то есть 798 миллиардов рублей. В свою очередь ее скорректированный показатель EBITDA за этот период составляет 121 миллиард рублей. В прошлом году выручка группы выросла более чем наполовину год к году. Нидерландская Yandex N.V. в феврале объявила о продаже основного бизнеса "Яндекса" за 475 миллиардов рублей консорциуму российских частных инвесторов. В мае был завершен первый этап, в рамках которого новой головной компанией группы стало МКПАО "Яндекс", а около 68% его акций приобрел "Консорциум.Первый" во главе с менеджерами "Яндекса". Позже компания сообщила, что Yandex N.V. закрыла сделку и полностью вышла из состава акционеров группы. В то же время в конце марта МКПАО "Яндекс" стало публичной компанией и подало заявление на получение листинга на Московской бирже. Компания зарегистрирована на территории специального административного района острова Октябрьский Калининградской области. Позже в июле директор бизнес-группы поиска и рекламных технологий "Яндекса" Дмитрий Масюк сообщил РИА Новости, что компания после закрытия сделки с нидерландской Yandex N.V. сохранила все технологии и продолжает их развивать.
https://1prime.ru/20240723/yandeks-850346898.html
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яндекс, акции, мосбиржа
Яндекс, Акции, Мосбиржа
09:55 24.07.2024
 
Акции МКПАО "Яндекс" начали торговаться на Мосбирже

Акции МКПАО "Яндекс" под тикером YDEX начали торговаться на Мосбирже

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМосковская биржа
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Акции МКПАО "Яндекс" под тикером YDEX начали торговаться на Московской бирже, ценные бумаги вошли в первый котировальный список биржи, говорится в сообщении компании.
"На Московской бирже стартовали торги акциями МКПАО "Яндекс". Новый тикер "Яндекса" - YDEX. Ценные бумаги компании вошли в первый котировальный список Мосбиржи, куда попадают наиболее надежные и ликвидные активы", - говорится в сообщении.
Там напомнили, что МКПАО "Яндекс" - головная компания "Яндекса". На ее долю приходится 99% выручки группы Yandex N.V. за 2023 год, то есть 798 миллиардов рублей. В свою очередь ее скорректированный показатель EBITDA за этот период составляет 121 миллиард рублей. В прошлом году выручка группы выросла более чем наполовину год к году.
Нидерландская Yandex N.V. в феврале объявила о продаже основного бизнеса "Яндекса" за 475 миллиардов рублей консорциуму российских частных инвесторов. В мае был завершен первый этап, в рамках которого новой головной компанией группы стало МКПАО "Яндекс", а около 68% его акций приобрел "Консорциум.Первый" во главе с менеджерами "Яндекса". Позже компания сообщила, что Yandex N.V. закрыла сделку и полностью вышла из состава акционеров группы.
Офис компании Яндекс в Москве - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2024
В "Яндексе" рассказали, какие технологии сохранились после раздела компании
Вчера, 06:44
В то же время в конце марта МКПАО "Яндекс" стало публичной компанией и подало заявление на получение листинга на Московской бирже. Компания зарегистрирована на территории специального административного района острова Октябрьский Калининградской области.
Позже в июле директор бизнес-группы поиска и рекламных технологий "Яндекса" Дмитрий Масюк сообщил РИА Новости, что компания после закрытия сделки с нидерландской Yandex N.V. сохранила все технологии и продолжает их развивать.
 
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