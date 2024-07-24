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Япония заявила протест России в связи с введением санкций

Япония заявила протест России в связи с введением санкций - 24.07.2024, ПРАЙМ

Япония заявила протест России в связи с введением санкций

Япония считает, что введение Россией санкций в отношении японских граждан абсолютно неприемлемо, и заявила в связи с этим протест российской стороне, сообщил на | 24.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-24T05:46+0300

2024-07-24T05:46+0300

2024-07-24T05:48+0300

санкции против рф

япония

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ТОКИО, 24 июл – ПРАЙМ. Япония считает, что введение Россией санкций в отношении японских граждан абсолютно неприемлемо, и заявила в связи с этим протест российской стороне, сообщил на пресс-конференции генсек японского кабинета министров Ёсимаса Хаяси. "Подобные меры ограничивают законную деятельность японских компаний и являются абсолютно неприемлемыми. Российская сторона пояснила, что это – ответные меры на введенные Японией санкции, однако предпринятые Японией меры вызваны вторжением России на Украину, что является отчетливым нарушением международных законов", - отметил Хаяси. По его словам, Токио направило протест Москве в связи с ограничительными мерами. "Япония продолжит предпринимать все возможные меры для защиты корпораций и бизнес-деятельности в России", - сказал Хаяси. МИД России в ответ на введенные Токио санкции против РФ объявил о запрете на въезд в Россию 13 японским гражданам. В список включены основатель корпорации RAKUTEN Хироси Микитани, глава правления компании Toyota Motor Акио Тоёда, президент Японского агентства по международному сотрудничеству Акихико Танака, а также топ-менеджеры крупных японских фирм. Источник в дипломатических кругах заявил телеканалу NHK, что Токио опасается того, что введенные Россией санкции могут оказать "психологическое давление" на японские компании, заинтересованные в проектах по восстановлению Украины."Мы опасаемся того, что это может оказать психологическое давление на японские компании, которые заинтересованы в участии в проектах по восстановлению Украины. Мы намерены всецело поддержать бизнес-деятельность", - приводит телеканал слова источника.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выступая на Фестивале новых медиа, заявила, что автопром Японии вряд ли сможет вернуться на российский рынок, откуда ушел из-за введения японскими властями, которые зависят от Соединенных Штатов, вредоносных им же самим санкций. Всего с марта 2022 года Япония ввела персональные санкции в отношении 1070 человек из России, в том числе 331 из Крыма и новых регионов, а также санкции против 847 компаний и организаций. Санкции предусматривают заморозку активов (310, из них 17 из Крыма и новых регионов) и запрета на экспорт (537 компаний и организаций).

https://1prime.ru/20240722/sanktsii-850323853.html

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санкции против рф, япония