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Одну из категорий банковских клиентов хотят ограничить в правах

Одну из категорий банковских клиентов хотят ограничить в правах - 24.07.2024, ПРАЙМ

Одну из категорий банковских клиентов хотят ограничить в правах

Идея запретить банкам открывать счета клиентам в возрасте 14 -18 лет без согласия их законных представителей – родителей или опекунов - получила предварительное | 24.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-24T02:02+0300

2024-07-24T02:02+0300

2024-07-24T02:02+0300

банковская карта

подростки

молодежь

счет в банке

эксперт

эксклюзив

госдума

законопроект

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МОСКВА, 24 июл – ПРАЙМ. Идея запретить банкам открывать счета клиентам в возрасте 14 -18 лет без согласия их законных представителей – родителей или опекунов - получила предварительное одобрение кабмина. Пока это лишь рекомендация, которую многие игнорируют. Что изменится, если документ примут, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Моисеев.К нынешней редакции законопроекта возникает очень много вопросов, отмечает Моисеев. С одной стороны, число злоупотреблений с участием банковских карт, зарегистрированных на несовершеннолетних, действительно растет. С другой – возникают опасения, не обернется ли это ущемлением прав подростков.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-канале"По задумке авторов, появится четкое разграничение между вкладами и счетами. Инициатива призвана предотвратить вовлечение несовершеннолетних в незаконные действия. Но мы же понимаем, как вклад и счет связаны. Возникнет много коллизий. Еще меня волнует вопрос, что делать, если законный представитель не дает своего согласия? Один родитель за, другой – против", - рассуждает Моисеев.При этом многим молодым людям карта необходима, поскольку они учатся в средних специальных учебных заведениях, получают стипендию и работают. Без собственного банковского счета и карты молодые люди столкнутся с проблемами.Кроме того, согласие родителей на оформление карты вряд ли предотвратит ее последующую перепродажу злоумышленникам. Тем более ответственность за эти действия в законе не прописана (если речь не идет о личном участии в мошенничестве).По мнению Моисеева, решить проблему незаконного распоряжения средствами несовершеннолетними следует, ужесточив контроль за самими банковскими операциями. Сейчас их хотя бы можно отследить по картам, а при запрете целый пласт злоупотреблений вовсе уйдет в тень. "Вероятно, к моменту рассмотрения в Госдуме будут внесены изменения – операции с таких карт должны контролироваться максимально тщательно", - подытожил эксперт.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банковская карта, подростки, молодежь, счет в банке, эксперт, эксклюзив, госдума, законопроект