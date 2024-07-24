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Одну из категорий банковских клиентов хотят ограничить в правах - 24.07.2024, ПРАЙМ
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Одну из категорий банковских клиентов хотят ограничить в правах
Одну из категорий банковских клиентов хотят ограничить в правах - 24.07.2024, ПРАЙМ
Одну из категорий банковских клиентов хотят ограничить в правах
Идея запретить банкам открывать счета клиентам в возрасте 14 -18 лет без согласия их законных представителей – родителей или опекунов - получила предварительное | 24.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-24T02:02+0300
2024-07-24T02:02+0300
банковская карта
подростки
молодежь
счет в банке
эксперт
эксклюзив
госдума
законопроект
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МОСКВА, 24 июл – ПРАЙМ. Идея запретить банкам открывать счета клиентам в возрасте 14 -18 лет без согласия их законных представителей – родителей или опекунов - получила предварительное одобрение кабмина. Пока это лишь рекомендация, которую многие игнорируют. Что изменится, если документ примут, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Моисеев.К нынешней редакции законопроекта возникает очень много вопросов, отмечает Моисеев. С одной стороны, число злоупотреблений с участием банковских карт, зарегистрированных на несовершеннолетних, действительно растет. С другой – возникают опасения, не обернется ли это ущемлением прав подростков.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-канале"По задумке авторов, появится четкое разграничение между вкладами и счетами. Инициатива призвана предотвратить вовлечение несовершеннолетних в незаконные действия. Но мы же понимаем, как вклад и счет связаны. Возникнет много коллизий. Еще меня волнует вопрос, что делать, если законный представитель не дает своего согласия? Один родитель за, другой – против", - рассуждает Моисеев.При этом многим молодым людям карта необходима, поскольку они учатся в средних специальных учебных заведениях, получают стипендию и работают. Без собственного банковского счета и карты молодые люди столкнутся с проблемами.Кроме того, согласие родителей на оформление карты вряд ли предотвратит ее последующую перепродажу злоумышленникам. Тем более ответственность за эти действия в законе не прописана (если речь не идет о личном участии в мошенничестве).По мнению Моисеева, решить проблему незаконного распоряжения средствами несовершеннолетними следует, ужесточив контроль за самими банковскими операциями. Сейчас их хотя бы можно отследить по картам, а при запрете целый пласт злоупотреблений вовсе уйдет в тень. "Вероятно, к моменту рассмотрения в Госдуме будут внесены изменения – операции с таких карт должны контролироваться максимально тщательно", - подытожил эксперт.
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банковская карта, подростки, молодежь, счет в банке, эксперт, эксклюзив, госдума, законопроект
банковская карта, подростки, молодежь, счет в банке, Эксперт, Эксклюзив, Госдума, законопроект
02:02 24.07.2024
 
Одну из категорий банковских клиентов хотят ограничить в правах

Доцент Моисеев: подросткам могут запретить открывать счета без согласия взрослых

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПодростки на велосипедах в Театральном сквере в Новосибирске.
Подростки на велосипедах в Театральном сквере в Новосибирске. - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 24 июл – ПРАЙМ. Идея запретить банкам открывать счета клиентам в возрасте 14 -18 лет без согласия их законных представителей – родителей или опекунов - получила предварительное одобрение кабмина. Пока это лишь рекомендация, которую многие игнорируют. Что изменится, если документ примут, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Моисеев.
К нынешней редакции законопроекта возникает очень много вопросов, отмечает Моисеев. С одной стороны, число злоупотреблений с участием банковских карт, зарегистрированных на несовершеннолетних, действительно растет. С другой – возникают опасения, не обернется ли это ущемлением прав подростков.
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"По задумке авторов, появится четкое разграничение между вкладами и счетами. Инициатива призвана предотвратить вовлечение несовершеннолетних в незаконные действия. Но мы же понимаем, как вклад и счет связаны. Возникнет много коллизий. Еще меня волнует вопрос, что делать, если законный представитель не дает своего согласия? Один родитель за, другой – против", - рассуждает Моисеев.
При этом многим молодым людям карта необходима, поскольку они учатся в средних специальных учебных заведениях, получают стипендию и работают. Без собственного банковского счета и карты молодые люди столкнутся с проблемами.
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Кроме того, согласие родителей на оформление карты вряд ли предотвратит ее последующую перепродажу злоумышленникам. Тем более ответственность за эти действия в законе не прописана (если речь не идет о личном участии в мошенничестве).
По мнению Моисеева, решить проблему незаконного распоряжения средствами несовершеннолетними следует, ужесточив контроль за самими банковскими операциями. Сейчас их хотя бы можно отследить по картам, а при запрете целый пласт злоупотреблений вовсе уйдет в тень. "Вероятно, к моменту рассмотрения в Госдуме будут внесены изменения – операции с таких карт должны контролироваться максимально тщательно", - подытожил эксперт.
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банковская картаподросткимолодежьсчет в банкеЭкспертЭксклюзивГосдумазаконопроект
 
 
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