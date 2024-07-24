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В Турции задержали подозреваемого в подрыве автомобиля на севере Москвы - 24.07.2024, ПРАЙМ
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В Турции задержали подозреваемого в подрыве автомобиля на севере Москвы
В Турции задержали подозреваемого в подрыве автомобиля на севере Москвы - 24.07.2024, ПРАЙМ
В Турции задержали подозреваемого в подрыве автомобиля на севере Москвы
Глава МВД Турции Али Ерликая сообщил о задержании в Бодруме мужчину, который подозревается подрыве автомобиля в Москве. | 24.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-24T18:13+0300
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происшествия
турция
внедорожники
теракт
задержание
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СТАМБУЛ, 24 июл - ПРАЙМ. Глава МВД Турции Али Ерликая сообщил о задержании в Бодруме мужчину, который подозревается подрыве автомобиля в Москве. По его словам, в среду, 24 июля, была получена информация от российского отделения Интерпола о розыске гражданина РФ по имени Евгений Серебряков "в связи с терактом в Москве с использованием бомбы, и о том, что он летит рейсом Москва-Бодрум"."Сегодня он был задержан полицейскими в Бодруме", — сообщил Ерликая в соцсети X. Позднее источник в МВД Турции сообщил журналистам, что подозреваемый въехал на территорию Турции в качестве туриста и на момент въезда в списках разыскиваемых либо лиц, представляющих угрозу, он не числился.В среду утром два человека пострадали при взрыва автомобиля во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы. По данным МВД России, "произошла детонация неустановленного предмета, который был установлен в автомобиле". Дело было передано в первое управление по расследованию особо важных дел столичного главка СК.
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турция, внедорожники, теракт, задержание
Происшествия, ТУРЦИЯ, внедорожники, теракт, задержание
18:13 24.07.2024 (обновлено: 18:31 24.07.2024)
 
В Турции задержали подозреваемого в подрыве автомобиля на севере Москвы

Глава МВД Турции сообщил о задержании подозреваемого в подрыве машины в Москве

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СТАМБУЛ, 24 июл - ПРАЙМ. Глава МВД Турции Али Ерликая сообщил о задержании в Бодруме мужчину, который подозревается подрыве автомобиля в Москве.
По его словам, в среду, 24 июля, была получена информация от российского отделения Интерпола о розыске гражданина РФ по имени Евгений Серебряков "в связи с терактом в Москве с использованием бомбы, и о том, что он летит рейсом Москва-Бодрум".
"Сегодня он был задержан полицейскими в Бодруме", — сообщил Ерликая в соцсети X.
Позднее источник в МВД Турции сообщил журналистам, что подозреваемый въехал на территорию Турции в качестве туриста и на момент въезда в списках разыскиваемых либо лиц, представляющих угрозу, он не числился.
В среду утром два человека пострадали при взрыва автомобиля во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы. По данным МВД России, "произошла детонация неустановленного предмета, который был установлен в автомобиле". Дело было передано в первое управление по расследованию особо важных дел столичного главка СК.
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ПроисшествияТУРЦИЯвнедорожникитерактзадержание
 
 
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