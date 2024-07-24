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Стало известно, кто из глав стран ЕС получает самую высокую зарплату

Стало известно, кто из глав стран ЕС получает самую высокую зарплату - 24.07.2024, ПРАЙМ

Стало известно, кто из глав стран ЕС получает самую высокую зарплату

Самую высокую зарплату среди глав стран ЕС получает Канцлер ФРГ Олаф Шольц. Сумма составляет 348 300 евро в год или примерно 29 тысяч евро в месяц. Об этом... | 24.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-24T17:15+0300

2024-07-24T17:15+0300

2024-07-24T17:15+0300

политика

ес

зарплата

олаф шольц

виктор орбан

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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Самую высокую зарплату среди глав стран ЕС получает Канцлер ФРГ Олаф Шольц. Сумма составляет 348 300 евро в год или примерно 29 тысяч евро в месяц. Об этом сообщил портал VSquare. Отмечается, что на втором месте по абсолютной величине заработка находится канцлер Австрии Карл Нехаммер. Третье место занимает премьер-министр Люксембурга Люк Фриден. По данным VSquare, Шольц получает в 5,9 раза больше, чем среднестатистический гражданин Германии. Также отмечается, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан получает самую высокую зарплату по отношению к средней зарплате в своей стране среди государств-членов ЕС. На втором и третьем местах по этому показателю— премьер-министр Словакии Роберт Фицо и чешский премьер Петр Фиала.

https://1prime.ru/20240721/sholts-850308247.html

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ес, зарплата, олаф шольц, виктор орбан