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Стало известно, кто из глав стран ЕС получает самую высокую зарплату
Стало известно, кто из глав стран ЕС получает самую высокую зарплату - 24.07.2024, ПРАЙМ
Стало известно, кто из глав стран ЕС получает самую высокую зарплату
Самую высокую зарплату среди глав стран ЕС получает Канцлер ФРГ Олаф Шольц. Сумма составляет 348 300 евро в год или примерно 29 тысяч евро в месяц. Об этом... | 24.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-24T17:15+0300
2024-07-24T17:15+0300
2024-07-24T17:15+0300
политика
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зарплата
олаф шольц
виктор орбан
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Самую высокую зарплату среди глав стран ЕС получает Канцлер ФРГ Олаф Шольц. Сумма составляет 348 300 евро в год или примерно 29 тысяч евро в месяц. Об этом сообщил портал VSquare. Отмечается, что на втором месте по абсолютной величине заработка находится канцлер Австрии Карл Нехаммер. Третье место занимает премьер-министр Люксембурга Люк Фриден. По данным VSquare, Шольц получает в 5,9 раза больше, чем среднестатистический гражданин Германии. Также отмечается, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан получает самую высокую зарплату по отношению к средней зарплате в своей стране среди государств-членов ЕС. На втором и третьем местах по этому показателю— премьер-министр Словакии Роберт Фицо и чешский премьер Петр Фиала.
https://1prime.ru/20240721/sholts-850308247.html
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ес, зарплата, олаф шольц, виктор орбан
Политика, ЕС, зарплата, Олаф Шольц, Виктор Орбан
Стало известно, кто из глав стран ЕС получает самую высокую зарплату
VSquare: канцлер Германии получает самую высокую зарплату среди глав стран ЕС
МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Самую высокую зарплату среди глав стран ЕС получает Канцлер ФРГ Олаф Шольц. Сумма составляет 348 300 евро в год или примерно 29 тысяч евро в месяц. Об этом сообщил портал VSquare.
Отмечается, что на втором месте по абсолютной величине заработка находится канцлер Австрии Карл Нехаммер. Третье место занимает премьер-министр Люксембурга Люк Фриден.
По данным VSquare, Шольц получает в 5,9 раза больше, чем среднестатистический гражданин Германии.
Также отмечается, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан получает самую высокую зарплату по отношению к средней зарплате в своей стране среди государств-членов ЕС. На втором и третьем местах по этому показателю— премьер-министр Словакии Роберт Фицо и чешский премьер Петр Фиала.
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