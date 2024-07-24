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Росстат зафиксировал снижение задолженности по зарплате в стране
Росстат зафиксировал снижение задолженности по зарплате в стране - 24.07.2024, ПРАЙМ
Росстат зафиксировал снижение задолженности по зарплате в стране
Суммарная задолженность по зарплате в России за июнь снизилась на 39,6 миллиона рублей, или на 10,8%, и на 1 июля составила 326,9 миллиона рублей, сообщил... | 24.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-24T19:19+0300
2024-07-24T19:19+0300
2024-07-24T19:19+0300
экономика
россия
росстат
задолженность по зарплатам
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Суммарная задолженность по зарплате в России за июнь снизилась на 39,6 миллиона рублей, или на 10,8%, и на 1 июля составила 326,9 миллиона рублей, сообщил Росстат. "На 1 июля 2024 года суммарная задолженность по заработной плате составила 326,9 миллиона рублей и по сравнению с 1 июня 2024 года снизилась на 39,6 миллиона рублей или 10,8%, с 1 июля 2023 года – на 237,6 миллиона рублей или 42,1%", - говорится в документе Росстата. Ведомство отмечает, что данные предоставлены организациями наблюдаемых видов экономической деятельности (без учета субъектов малого предпринимательства). Из общей суммы невыплаченной заработной платы на 1 июля на долги, образовавшиеся в 2024 году, приходится 97,2 миллиона рублей (29,8%), в 2023 году – 92,6 миллиона рублей (28,3%), в 2022 году и ранее – 137,1 миллиона рублей (41,9%). С задержкой выплаты заработной платы на 1 июля столкнулись менее 1% работников обследуемых организаций.
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россия, росстат, задолженность по зарплатам
Экономика, РОССИЯ, Росстат, задолженность по зарплатам
Росстат зафиксировал снижение задолженности по зарплате в стране
Росстат: задолженность по зарплате в стране за июнь снизилась на 10,8%
МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Суммарная задолженность по зарплате в России за июнь снизилась на 39,6 миллиона рублей, или на 10,8%, и на 1 июля составила 326,9 миллиона рублей, сообщил Росстат.
"На 1 июля 2024 года суммарная задолженность по заработной плате составила 326,9 миллиона рублей и по сравнению с 1 июня 2024 года снизилась на 39,6 миллиона рублей или 10,8%, с 1 июля 2023 года – на 237,6 миллиона рублей или 42,1%", - говорится в документе Росстата.
Ведомство отмечает, что данные предоставлены организациями наблюдаемых видов экономической деятельности (без учета субъектов малого предпринимательства).
Из общей суммы невыплаченной заработной платы на 1 июля на долги, образовавшиеся в 2024 году, приходится 97,2 миллиона рублей (29,8%), в 2023 году – 92,6 миллиона рублей (28,3%), в 2022 году и ранее – 137,1 миллиона рублей (41,9%).
С задержкой выплаты заработной платы на 1 июля столкнулись менее 1% работников обследуемых организаций.
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