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Раскрыта динамика зарплат сотрудников сферы услуг - 24.07.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240724/zarplaty-850381669.html
Раскрыта динамика зарплат сотрудников сферы услуг
Раскрыта динамика зарплат сотрудников сферы услуг - 24.07.2024, ПРАЙМ
Раскрыта динамика зарплат сотрудников сферы услуг
Наибольшее увеличение зарплатных предложений от работодателей произошло в сфере услуг - рост составил 26% во II квартале этого года по сравнению с этим периодом | 24.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-24T06:01+0300
2024-07-24T06:01+0300
экономика
зарплата
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Наибольшее увеличение зарплатных предложений от работодателей произошло в сфере услуг - рост составил 26% во II квартале этого года по сравнению с этим периодом прошлого года, свидетельствуют данные сервиса "Работа.ру", которые есть у РИА Новости. "Самый большой прирост зарплатных предложений (среди всех вакансий, в которых указана зарплата) во втором квартале 2024 года зафиксирован в сфере услуг: средняя зарплата в этой сфере выросла за год на 26%", - сказала директор по аналитике, Data Science и исследованиям сервиса Елена Артемьева, чьи слова передаются в сообщении сервиса. Согласно данным, прирост зарплатных предложений отмечен также в вакансиях для соискателей без опыта (25,6%) и в сфере красоты и здоровья (24%). В сфере финансов и страхования зарплатные предложения выросли на 21,3%, в торговле — на 21,0%, в производстве и агропроме — на 20,9%, в строительстве — на 18,4%. "Прирост также показали вакансии для студентов (18,3%), транспортная отрасль (14%), бизнес-услуги (13,6%), маркетинг и реклама (11,3%), IT и телеком (10,7%), культура и образование (5,8%)", - уточнила Артемьева. Отмечается, что в целом зарплатные предложения увеличились на 17,8% во втором квартале этого года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В исследовании были проанализированы более 130 тысяч опубликованных на платформе вакансий.
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зарплата
Экономика, зарплата
06:01 24.07.2024
 
Раскрыта динамика зарплат сотрудников сферы услуг

Зарплаты сотрудников сферы услуг выросли почти на треть в 2024 году

© РИА Новости . Варвара Гертье | Перейти в медиабанкРабота салона красоты в Иванове
Работа салона красоты в Иванове - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости . Варвара Гертье
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Наибольшее увеличение зарплатных предложений от работодателей произошло в сфере услуг - рост составил 26% во II квартале этого года по сравнению с этим периодом прошлого года, свидетельствуют данные сервиса "Работа.ру", которые есть у РИА Новости.
"Самый большой прирост зарплатных предложений (среди всех вакансий, в которых указана зарплата) во втором квартале 2024 года зафиксирован в сфере услуг: средняя зарплата в этой сфере выросла за год на 26%", - сказала директор по аналитике, Data Science и исследованиям сервиса Елена Артемьева, чьи слова передаются в сообщении сервиса.
Согласно данным, прирост зарплатных предложений отмечен также в вакансиях для соискателей без опыта (25,6%) и в сфере красоты и здоровья (24%). В сфере финансов и страхования зарплатные предложения выросли на 21,3%, в торговле — на 21,0%, в производстве и агропроме — на 20,9%, в строительстве — на 18,4%.
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"Прирост также показали вакансии для студентов (18,3%), транспортная отрасль (14%), бизнес-услуги (13,6%), маркетинг и реклама (11,3%), IT и телеком (10,7%), культура и образование (5,8%)", - уточнила Артемьева.
Отмечается, что в целом зарплатные предложения увеличились на 17,8% во втором квартале этого года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
В исследовании были проанализированы более 130 тысяч опубликованных на платформе вакансий.
 
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