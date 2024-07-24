https://1prime.ru/20240724/zelenskiy-850407953.html

В Кремле заявили, что Зеленский однозначно утратил свою легитимность

В Кремле заявили, что Зеленский однозначно утратил свою легитимность - 24.07.2024, ПРАЙМ

В Кремле заявили, что Зеленский однозначно утратил свою легитимность

Владимир Зеленский однозначно утратил свою легитимность. Об этом заявил в ходе встречи с участниками Фестиваля новых медиа пресс-секретарь президента России... | 24.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-24T18:59+0300

2024-07-24T18:59+0300

2024-07-24T18:59+0300

политика

россия

кремль

дмитрий песков

владимир зеленский

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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 24 июл - ПРАЙМ. Владимир Зеленский однозначно утратил свою легитимность. Об этом заявил в ходе встречи с участниками Фестиваля новых медиа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что президент РФ Владимир "говорил неоднократно, что президент Зеленский однозначно утратил свою легитимность", — сказал Песков.

https://1prime.ru/20240724/zelenskiy-850395508.html

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россия, кремль, дмитрий песков, владимир зеленский