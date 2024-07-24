https://1prime.ru/20240724/zelenskiy-850407953.html
В Кремле заявили, что Зеленский однозначно утратил свою легитимность
В Кремле заявили, что Зеленский однозначно утратил свою легитимность - 24.07.2024, ПРАЙМ
В Кремле заявили, что Зеленский однозначно утратил свою легитимность
Владимир Зеленский однозначно утратил свою легитимность. Об этом заявил в ходе встречи с участниками Фестиваля новых медиа пресс-секретарь президента России... | 24.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-24T18:59+0300
2024-07-24T18:59+0300
2024-07-24T18:59+0300
политика
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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 24 июл - ПРАЙМ. Владимир Зеленский однозначно утратил свою легитимность. Об этом заявил в ходе встречи с участниками Фестиваля новых медиа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что президент РФ Владимир "говорил неоднократно, что президент Зеленский однозначно утратил свою легитимность", — сказал Песков.
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россия, кремль, дмитрий песков, владимир зеленский
Политика, РОССИЯ, Кремль, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский
В Кремле заявили, что Зеленский однозначно утратил свою легитимность
Песков: Зеленский однозначно утратил свою легитимность