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Китай продолжит увеличивать импорт зерна с Украины, заявил МИД КНР
Китай продолжит увеличивать импорт зерна с Украины, заявил МИД КНР - 24.07.2024, ПРАЙМ
Китай продолжит увеличивать импорт зерна с Украины, заявил МИД КНР
Пекин намерен продолжить наращивать закупки зерна у Украины. Об этом в рамках встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой заявил министр иностранных дел Китая | 24.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-24T11:18+0300
2024-07-24T11:18+0300
2024-07-24T11:18+0300
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ПЕКИН, 24 июл - ПРАЙМ. Пекин намерен продолжить наращивать закупки зерна у Украины. Об этом в рамках встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой заявил министр иностранных дел Китая Ван И."Китай продолжит наращивать импорт продовольствия с Украины", — сказал дипломат.Ван И такжет отметил, что китайская сторона намерена поддерживать бесперебойную работу логистических каналов и международную продовольственную безопасность.Ранее глава МИД Китая отметил, что Пекин будет прилагать все усилия для достижения мирного урегулирования конфликта России и Украины и играть конструктивную роль в прекращении огня. В свою очередь, Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова к переговорам с Россией.
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китай, украина, зерно
Экономика, КИТАЙ, УКРАИНА, зерно
Китай продолжит увеличивать импорт зерна с Украины, заявил МИД КНР
Ван И: Китай продолжит увеличивать импорт зерна с Украины
ПЕКИН, 24 июл - ПРАЙМ. Пекин намерен продолжить наращивать закупки зерна у Украины. Об этом в рамках встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой заявил министр иностранных дел Китая Ван И.
"Китай продолжит наращивать импорт продовольствия с Украины", — сказал дипломат.
Ван И такжет отметил, что китайская сторона намерена поддерживать бесперебойную работу логистических каналов и международную продовольственную безопасность.
Ранее глава МИД Китая отметил, что Пекин будет прилагать все усилия для достижения мирного урегулирования конфликта России и Украины и играть конструктивную роль в прекращении огня. В свою очередь, Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова к переговорам с Россией.
Китай готов с Венгрией способствовать урегулированию на Украине