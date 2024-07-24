https://1prime.ru/20240724/zerno-850388096.html

Китай продолжит увеличивать импорт зерна с Украины, заявил МИД КНР

Китай продолжит увеличивать импорт зерна с Украины, заявил МИД КНР - 24.07.2024, ПРАЙМ

Китай продолжит увеличивать импорт зерна с Украины, заявил МИД КНР

Пекин намерен продолжить наращивать закупки зерна у Украины. Об этом в рамках встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой заявил министр иностранных дел Китая | 24.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-24T11:18+0300

2024-07-24T11:18+0300

2024-07-24T11:18+0300

экономика

китай

украина

зерно

https://cdnn.1prime.ru/img/84147/29/841472925_0:5:2034:1149_1920x0_80_0_0_0e71f6b68c1f28a6f835f4adb8b31729.jpg

ПЕКИН, 24 июл - ПРАЙМ. Пекин намерен продолжить наращивать закупки зерна у Украины. Об этом в рамках встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой заявил министр иностранных дел Китая Ван И."Китай продолжит наращивать импорт продовольствия с Украины", — сказал дипломат.Ван И такжет отметил, что китайская сторона намерена поддерживать бесперебойную работу логистических каналов и международную продовольственную безопасность.Ранее глава МИД Китая отметил, что Пекин будет прилагать все усилия для достижения мирного урегулирования конфликта России и Украины и играть конструктивную роль в прекращении огня. В свою очередь, Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова к переговорам с Россией.

https://1prime.ru/20240717/kitay-850196945.html

китай

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

китай, украина, зерно