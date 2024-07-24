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Минстрой заявил о завершении активной фазы роста цен на жилье
Минстрой заявил о завершении активной фазы роста цен на жилье - 24.07.2024, ПРАЙМ
Минстрой заявил о завершении активной фазы роста цен на жилье
Активная фаза повышения цен на жилье в России завершена, в дальнейшем темпы роста не превысят 4-5%, заявил замглавы Минстроя Никита Стасишин на... | 24.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-24T11:02+0300
2024-07-24T11:02+0300
2024-07-24T11:33+0300
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Активная фаза повышения цен на жилье в России завершена, в дальнейшем темпы роста не превысят 4-5%, заявил замглавы Минстроя Никита Стасишин на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре (ММПЦ) медиагруппы "Россия сегодня"."Цены на новостройки за предыдущий квартал выросли всего лишь на 0,6%, на вторичном рынке снизились на 0,9%. Темпы повышения цен на первичном рынке в реальном выражении снижаются после пика, который был в третьем квартале 2023 года из-за ажиотажного спроса <...> По нашим ощущениям и по прогнозу ЦМАКП ("Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования" - ред.), активная фаза роста цен завершена", - отметил Стасишин.По его словам, темпы роста цен в дальнейшем не превысят 4-5% год к году, что соответствует ожидаемой инфляции.
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жилье, цены на жилье, минстрой рф
жилье, цены на жилье, Минстрой РФ
Минстрой заявил о завершении активной фазы роста цен на жилье
Минстрой: активная фаза роста цен на жилье в России завершена
МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Активная фаза повышения цен на жилье в России завершена, в дальнейшем темпы роста не превысят 4-5%, заявил замглавы Минстроя Никита Стасишин на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре (ММПЦ) медиагруппы "Россия сегодня".
"Цены на новостройки за предыдущий квартал выросли всего лишь на 0,6%, на вторичном рынке снизились на 0,9%. Темпы повышения цен на первичном рынке в реальном выражении снижаются после пика, который был в третьем квартале 2023 года из-за ажиотажного спроса <...> По нашим ощущениям и по прогнозу ЦМАКП ("Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования" - ред.), активная фаза роста цен завершена", - отметил Стасишин.
По его словам, темпы роста цен в дальнейшем не превысят 4-5% год к году, что соответствует ожидаемой инфляции.