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Россия нарастила производство золота на 4,8 процента

Россия нарастила производство золота на 4,8 процента - 24.07.2024, ПРАЙМ

Россия нарастила производство золота на 4,8 процента

Россия по итогам первого полугодия 2024 года увеличила производство необработанного или полуобработанного золота, или в виде порошка по сравнению с аналогичным... | 24.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-24T19:40+0300

2024-07-24T19:40+0300

2024-07-24T19:40+0300

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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Россия по итогам первого полугодия 2024 года увеличила производство необработанного или полуобработанного золота, или в виде порошка по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 4,8%, свидетельствуют данные Росстата. В июне 2024 года относительно июня 2023 года производство золота снизилось на 0,3%, а относительно предыдущего месяца - мая 2024 года - увеличилось на 10,7%. Росстат не приводит абсолютные показатели добычи и производства драгоценных металлов.

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россия, росстат, запасы золота, золото