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Россия нарастила производство золота на 4,8 процента - 24.07.2024, ПРАЙМ
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Россия нарастила производство золота на 4,8 процента
Россия нарастила производство золота на 4,8 процента - 24.07.2024, ПРАЙМ
Россия нарастила производство золота на 4,8 процента
Россия по итогам первого полугодия 2024 года увеличила производство необработанного или полуобработанного золота, или в виде порошка по сравнению с аналогичным... | 24.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-24T19:40+0300
2024-07-24T19:40+0300
экономика
россия
росстат
запасы золота
золото
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Россия по итогам первого полугодия 2024 года увеличила производство необработанного или полуобработанного золота, или в виде порошка по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 4,8%, свидетельствуют данные Росстата. В июне 2024 года относительно июня 2023 года производство золота снизилось на 0,3%, а относительно предыдущего месяца - мая 2024 года - увеличилось на 10,7%. Росстат не приводит абсолютные показатели добычи и производства драгоценных металлов.
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россия, росстат, запасы золота, золото
Экономика, РОССИЯ, Росстат, запасы золота, золото
19:40 24.07.2024
 
Россия нарастила производство золота на 4,8 процента

Росстат: РФ в январе-июне увеличила производство золота на 4,8%

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкМаркированные слитки золота
Маркированные слитки золота - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Россия по итогам первого полугодия 2024 года увеличила производство необработанного или полуобработанного золота, или в виде порошка по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 4,8%, свидетельствуют данные Росстата.
В июне 2024 года относительно июня 2023 года производство золота снизилось на 0,3%, а относительно предыдущего месяца - мая 2024 года - увеличилось на 10,7%.
Росстат не приводит абсолютные показатели добычи и производства драгоценных металлов.
Мосбиржа.
Мосбиржа начнет расчет и публикацию фиксинга на золото
18 июля, 14:41
 
ЭкономикаРОССИЯРосстатзапасы золотазолото
 
 
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