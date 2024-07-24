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В Испании заявили, что могут поставить Киеву ЗРК Hawk в этом году
В Испании заявили, что могут поставить Киеву ЗРК Hawk в этом году - 24.07.2024, ПРАЙМ
В Испании заявили, что могут поставить Киеву ЗРК Hawk в этом году
Мадрид может передать Киеву зенитные ракетные комплексы Hawk в текущем году. Об этом говорится на сайте испанского Минобороны. | 24.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-24T22:53+0300
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2024-07-24T22:53+0300
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Мадрид может передать Киеву зенитные ракетные комплексы Hawk в текущем году. Об этом говорится на сайте испанского Минобороны. В заявлении сказано, что глава ведомства Маргарита Роблес провела видеоконференцию с главой Минобороны Украины Рустемом Умеровым вечером в среду. Они обсудили "предстоящие поставки военной техники". "Кроме того, министр (Роблес — ред.) объявила... Умерову скорую отправку материалов, необходимых для того, чтобы Украина в сентябре полностью задействовала... батарею Hawk", — говорится в заявлении. По данным Минобороны Испании, Роблес также "подчеркнула прогресс" в подготовке украинских военных, число подготовленных Мадридом украинских военных достигло пяти тысяч человек. Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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испания, пво, военная помощь украине
Вооружения, ИСПАНИЯ, ПВО, военная помощь Украине
В Испании заявили, что могут поставить Киеву ЗРК Hawk в этом году
Минобороны Испании: Мадрид может поставить Украине ЗРК Hawk в этом году
МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Мадрид может передать Киеву зенитные ракетные комплексы Hawk в текущем году. Об этом говорится на сайте испанского Минобороны.
В заявлении сказано, что глава ведомства Маргарита Роблес провела видеоконференцию с главой Минобороны Украины Рустемом Умеровым вечером в среду. Они обсудили "предстоящие поставки военной техники".
"Кроме того, министр (Роблес — ред.) объявила... Умерову скорую отправку материалов, необходимых для того, чтобы Украина в сентябре полностью задействовала... батарею Hawk", — говорится в заявлении.
По данным Минобороны Испании, Роблес также "подчеркнула прогресс" в подготовке украинских военных, число подготовленных Мадридом украинских военных достигло пяти тысяч человек.
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
"Окажется на границе". На Западе сделали заявление о конфликте на Украине