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В Испании заявили, что могут поставить Киеву ЗРК Hawk в этом году

В Испании заявили, что могут поставить Киеву ЗРК Hawk в этом году - 24.07.2024, ПРАЙМ

В Испании заявили, что могут поставить Киеву ЗРК Hawk в этом году

Мадрид может передать Киеву зенитные ракетные комплексы Hawk в текущем году. Об этом говорится на сайте испанского Минобороны. | 24.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-24T22:53+0300

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вооружения

испания

пво

военная помощь украине

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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Мадрид может передать Киеву зенитные ракетные комплексы Hawk в текущем году. Об этом говорится на сайте испанского Минобороны. В заявлении сказано, что глава ведомства Маргарита Роблес провела видеоконференцию с главой Минобороны Украины Рустемом Умеровым вечером в среду. Они обсудили "предстоящие поставки военной техники". "Кроме того, министр (Роблес — ред.) объявила... Умерову скорую отправку материалов, необходимых для того, чтобы Украина в сентябре полностью задействовала... батарею Hawk", — говорится в заявлении. По данным Минобороны Испании, Роблес также "подчеркнула прогресс" в подготовке украинских военных, число подготовленных Мадридом украинских военных достигло пяти тысяч человек. Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

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испания, пво, военная помощь украине