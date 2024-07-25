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Новак: для стабилизации ситуации с бензином Аи-95 будет достаточно
Новак: для стабилизации ситуации с бензином Аи-95 будет достаточно - 25.07.2024, ПРАЙМ
Новак: для стабилизации ситуации с бензином Аи-95 будет достаточно
Вице-премьер РФ Александр Новак выразил уверенность, что принимаемых сейчас мер для стабилизации ситуации с бензином Аи-95 будет достаточно. | 25.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-25T12:33+0300
2024-07-25T12:33+0300
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энергетика
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак выразил уверенность, что принимаемых сейчас мер для стабилизации ситуации с бензином Аи-95 будет достаточно. Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) превысила 75 тысяч рублей за тонну, стремясь к историческому рекорду в 76 876 рублей за тонну, который был достигнут 7 сентября 2023 года. "Мы работаем над тем, чтобы ситуация (с бензином Аи-95 - ред.) была стабильна", - сказал Новак журналистам. Он пояснил, что для этого с 1 августа будет восстановлен запрет на экспорт бензина из России. Также Минэнерго РФ вместе с компаниями работает, чтобы увеличить объемы производства топлива, загрузку нефтеперерабатывающих заводов, обеспечить транспортировку нефтепродуктов. "Уверен, этого будет достаточно. У нас достаточно производства для внутреннего потребления, эта ситуация временная", - заключил Новак.
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александр новак, бензин, аи-95, правительство, правительство рф
Энергетика, Александр Новак, Бензин, Аи-95, правительство, Правительство РФ
Новак: для стабилизации ситуации с бензином Аи-95 будет достаточно
Новак: для стабилизации ситуации с бензином Аи-95 будет достаточно
МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак выразил уверенность, что принимаемых сейчас мер для стабилизации ситуации с бензином Аи-95 будет достаточно.
Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) превысила 75 тысяч рублей за тонну, стремясь к историческому рекорду в 76 876 рублей за тонну, который был достигнут 7 сентября 2023 года.
"Мы работаем над тем, чтобы ситуация (с бензином Аи-95 - ред.) была стабильна", - сказал Новак журналистам. Он пояснил, что для этого с 1 августа будет восстановлен запрет на экспорт бензина из России. Также Минэнерго РФ вместе с компаниями работает, чтобы увеличить объемы производства топлива, загрузку нефтеперерабатывающих заводов, обеспечить транспортировку нефтепродуктов.
"Уверен, этого будет достаточно. У нас достаточно производства для внутреннего потребления, эта ситуация временная", - заключил Новак.
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