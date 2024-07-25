https://1prime.ru/20240725/aktivy-850415727.html
G7 проработает "спорные вопросы" по использованию замороженных активов РФ
G7 проработает "спорные вопросы" по использованию замороженных активов РФ - 25.07.2024, ПРАЙМ
G7 проработает "спорные вопросы" по использованию замороженных активов РФ
Страны "большой семерки" будут прорабатывать детали спорных вопросов по использованию замороженных активов России для помощи Киеву, заявил министр финансов... | 25.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-25T05:45+0300
2024-07-25T05:45+0300
2024-07-25T05:45+0300
замороженные российские активы
япония
g7
санкции против рф
https://cdnn.1prime.ru/img/83979/52/839795298_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_14c62771c7a78906961f89c99aea6331.jpg
ТОКИО, 25 июл – ПРАЙМ. Страны "большой семерки" будут прорабатывать детали спорных вопросов по использованию замороженных активов России для помощи Киеву, заявил министр финансов Японии Сюнъити Судзуки. Он принял участие во встрече глав минфинов G7 в Бразилии. По словам министра, Япония подчеркнула важность того, чтобы и впредь страны "семерки" в единстве продолжали помощь Украине. "Для реализации мер помощи с использованием замороженных активов России в дальнейшем мы хотим поработать детали различных спорных вопросов о построении системы", - приводит телеканал NHK слова Судзуки.Он также заявил, что решение по использованию замороженных российских активов "в этот раз не принято, дискуссия продолжается". С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры Евросоюзе поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Белый дом, поддерживая изъятие собственности России, пытается надавить на Европу, где хранится основная часть российских средств. Он подчеркнул, что Брюссель, если пойдет в фарватере американцев, столкнется с потерями, штрафами и другими юридическими последствиями.
https://1prime.ru/20240717/aktivy-850212051.html
япония
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83979/52/839795298_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_57cda929f645d5e910cb529dc9d9417d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
замороженные российские активы, япония, g7, санкции против рф
замороженные российские активы, ЯПОНИЯ, G7, санкции против РФ
G7 проработает "спорные вопросы" по использованию замороженных активов РФ
Минфин Японии: G7 проработает "спорные вопросы" по использованию замороженных активов РФ
ТОКИО, 25 июл – ПРАЙМ. Страны "большой семерки" будут прорабатывать детали спорных вопросов по использованию замороженных активов России для помощи Киеву, заявил министр финансов Японии Сюнъити Судзуки.
Он принял участие во встрече глав минфинов G7 в Бразилии. По словам министра, Япония подчеркнула важность того, чтобы и впредь страны "семерки" в единстве продолжали помощь Украине. "Для реализации мер помощи с использованием замороженных активов России в дальнейшем мы хотим поработать детали различных спорных вопросов о построении системы", - приводит телеканал NHK слова Судзуки.
Он также заявил, что решение по использованию замороженных российских активов "в этот раз не принято, дискуссия продолжается".
Европарламент после выборов призвал ЕС конфисковать активы РФ
С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры Евросоюзе поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Белый дом, поддерживая изъятие собственности России, пытается надавить на Европу, где хранится основная часть российских средств. Он подчеркнул, что Брюссель, если пойдет в фарватере американцев, столкнется с потерями, штрафами и другими юридическими последствиями.