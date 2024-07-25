Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
G7 проработает "спорные вопросы" по использованию замороженных активов РФ - 25.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240725/aktivy-850415727.html
G7 проработает "спорные вопросы" по использованию замороженных активов РФ
G7 проработает "спорные вопросы" по использованию замороженных активов РФ - 25.07.2024, ПРАЙМ
G7 проработает "спорные вопросы" по использованию замороженных активов РФ
Страны "большой семерки" будут прорабатывать детали спорных вопросов по использованию замороженных активов России для помощи Киеву, заявил министр финансов... | 25.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-25T05:45+0300
2024-07-25T05:45+0300
замороженные российские активы
япония
g7
санкции против рф
https://cdnn.1prime.ru/img/83979/52/839795298_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_14c62771c7a78906961f89c99aea6331.jpg
ТОКИО, 25 июл – ПРАЙМ. Страны "большой семерки" будут прорабатывать детали спорных вопросов по использованию замороженных активов России для помощи Киеву, заявил министр финансов Японии Сюнъити Судзуки. Он принял участие во встрече глав минфинов G7 в Бразилии. По словам министра, Япония подчеркнула важность того, чтобы и впредь страны "семерки" в единстве продолжали помощь Украине. "Для реализации мер помощи с использованием замороженных активов России в дальнейшем мы хотим поработать детали различных спорных вопросов о построении системы", - приводит телеканал NHK слова Судзуки.Он также заявил, что решение по использованию замороженных российских активов "в этот раз не принято, дискуссия продолжается". С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры Евросоюзе поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Белый дом, поддерживая изъятие собственности России, пытается надавить на Европу, где хранится основная часть российских средств. Он подчеркнул, что Брюссель, если пойдет в фарватере американцев, столкнется с потерями, штрафами и другими юридическими последствиями.
https://1prime.ru/20240717/aktivy-850212051.html
япония
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83979/52/839795298_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_57cda929f645d5e910cb529dc9d9417d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
замороженные российские активы, япония, g7, санкции против рф
замороженные российские активы, ЯПОНИЯ, G7, санкции против РФ
05:45 25.07.2024
 
G7 проработает "спорные вопросы" по использованию замороженных активов РФ

Минфин Японии: G7 проработает "спорные вопросы" по использованию замороженных активов РФ

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкНебоскребы Toshiba Building и Hitachi Metals
Небоскребы Toshiba Building и Hitachi Metals - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ТОКИО, 25 июл – ПРАЙМ. Страны "большой семерки" будут прорабатывать детали спорных вопросов по использованию замороженных активов России для помощи Киеву, заявил министр финансов Японии Сюнъити Судзуки.
Он принял участие во встрече глав минфинов G7 в Бразилии. По словам министра, Япония подчеркнула важность того, чтобы и впредь страны "семерки" в единстве продолжали помощь Украине. "Для реализации мер помощи с использованием замороженных активов России в дальнейшем мы хотим поработать детали различных спорных вопросов о построении системы", - приводит телеканал NHK слова Судзуки.
Он также заявил, что решение по использованию замороженных российских активов "в этот раз не принято, дискуссия продолжается".
Саммит ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2024
Европарламент после выборов призвал ЕС конфисковать активы РФ
17 июля, 14:29
С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры Евросоюзе поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Белый дом, поддерживая изъятие собственности России, пытается надавить на Европу, где хранится основная часть российских средств. Он подчеркнул, что Брюссель, если пойдет в фарватере американцев, столкнется с потерями, штрафами и другими юридическими последствиями.
 
замороженные российские активыЯПОНИЯG7санкции против РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала