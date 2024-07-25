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G7 проработает "спорные вопросы" по использованию замороженных активов РФ

G7 проработает "спорные вопросы" по использованию замороженных активов РФ - 25.07.2024, ПРАЙМ

G7 проработает "спорные вопросы" по использованию замороженных активов РФ

Страны "большой семерки" будут прорабатывать детали спорных вопросов по использованию замороженных активов России для помощи Киеву, заявил министр финансов... | 25.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-25T05:45+0300

2024-07-25T05:45+0300

2024-07-25T05:45+0300

замороженные российские активы

япония

g7

санкции против рф

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ТОКИО, 25 июл – ПРАЙМ. Страны "большой семерки" будут прорабатывать детали спорных вопросов по использованию замороженных активов России для помощи Киеву, заявил министр финансов Японии Сюнъити Судзуки. Он принял участие во встрече глав минфинов G7 в Бразилии. По словам министра, Япония подчеркнула важность того, чтобы и впредь страны "семерки" в единстве продолжали помощь Украине. "Для реализации мер помощи с использованием замороженных активов России в дальнейшем мы хотим поработать детали различных спорных вопросов о построении системы", - приводит телеканал NHK слова Судзуки.Он также заявил, что решение по использованию замороженных российских активов "в этот раз не принято, дискуссия продолжается". С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры Евросоюзе поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Белый дом, поддерживая изъятие собственности России, пытается надавить на Европу, где хранится основная часть российских средств. Он подчеркнул, что Брюссель, если пойдет в фарватере американцев, столкнется с потерями, штрафами и другими юридическими последствиями.

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замороженные российские активы, япония, g7, санкции против рф