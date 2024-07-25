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Еврокомиссия запретила принимать участие в обмене активами с россиянами

Еврокомиссия запретила принимать участие в обмене активами с россиянами - 25.07.2024, ПРАЙМ

Еврокомиссия запретила принимать участие в обмене активами с россиянами

ЕК объявила о запрете для граждан и юридических лиц ЕС участвовать в российском обмене активами из-за присутствия Национального расчетного депозитария (НРД). Об | 25.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-25T10:52+0300

2024-07-25T10:52+0300

2024-07-25T11:40+0300

экономика

россия

ек

замороженные российские активы

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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. ЕК объявила о запрете для граждан и юридических лиц ЕС участвовать в российском обмене активами из-за присутствия Национального расчетного депозитария (НРД). Об этом говорится в сообщении Генерального директората Союза по финансовой стабильности, финансовым услугам и рынкам капитала (DG FISMA)."Физическим и юридическим лицам ЕС будет запрещено участвовать в схеме "обмена активами" из-за участия НРД (Национальный расчетный депозитарий)", — сказано в сообщении регулятора.Отмечается, что запрет распространяется на схему обмена активами "инвестор-инвестор" предлагаемую Россией. Взаимодействие с НРД невозможно, поэтому все его средства и ресурсы должны быть заморожены.Еврокомиссия осведомлена о существовании схемы обмена активами между российскими и иностранными инвесторами, которая позволяет российским инвесторам подавать предложения об обмене западных ценных бумаг, замороженных на счетах НРД, на российские средства.Ранее сообщалось, что сделка обмена активами должна состояться 12 августа, хотя изначально планировалось принимать заявки до 5 июля. Российские инвесторы предложили на выкуп активы на сумму 35 миллиардов рублей.

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россия, ек, замороженные российские активы