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Еврокомиссия запретила принимать участие в обмене активами с россиянами - 25.07.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240725/aktivy-850422340.html
Еврокомиссия запретила принимать участие в обмене активами с россиянами
Еврокомиссия запретила принимать участие в обмене активами с россиянами - 25.07.2024, ПРАЙМ
Еврокомиссия запретила принимать участие в обмене активами с россиянами
ЕК объявила о запрете для граждан и юридических лиц ЕС участвовать в российском обмене активами из-за присутствия Национального расчетного депозитария (НРД). Об | 25.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-25T10:52+0300
2024-07-25T11:40+0300
экономика
россия
ек
замороженные российские активы
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. ЕК объявила о запрете для граждан и юридических лиц ЕС участвовать в российском обмене активами из-за присутствия Национального расчетного депозитария (НРД). Об этом говорится в сообщении Генерального директората Союза по финансовой стабильности, финансовым услугам и рынкам капитала (DG FISMA)."Физическим и юридическим лицам ЕС будет запрещено участвовать в схеме "обмена активами" из-за участия НРД (Национальный расчетный депозитарий)", — сказано в сообщении регулятора.Отмечается, что запрет распространяется на схему обмена активами "инвестор-инвестор" предлагаемую Россией. Взаимодействие с НРД невозможно, поэтому все его средства и ресурсы должны быть заморожены.Еврокомиссия осведомлена о существовании схемы обмена активами между российскими и иностранными инвесторами, которая позволяет российским инвесторам подавать предложения об обмене западных ценных бумаг, замороженных на счетах НРД, на российские средства.Ранее сообщалось, что сделка обмена активами должна состояться 12 августа, хотя изначально планировалось принимать заявки до 5 июля. Российские инвесторы предложили на выкуп активы на сумму 35 миллиардов рублей.
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россия, ек, замороженные российские активы
Экономика, РОССИЯ, ЕК, замороженные российские активы
10:52 25.07.2024 (обновлено: 11:40 25.07.2024)
 
Еврокомиссия запретила принимать участие в обмене активами с россиянами

Еврокомиссия объявила о запрете принимать участие в обмене активами с россиянами

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. ЕК объявила о запрете для граждан и юридических лиц ЕС участвовать в российском обмене активами из-за присутствия Национального расчетного депозитария (НРД). Об этом говорится в сообщении Генерального директората Союза по финансовой стабильности, финансовым услугам и рынкам капитала (DG FISMA).
"Физическим и юридическим лицам ЕС будет запрещено участвовать в схеме "обмена активами" из-за участия НРД (Национальный расчетный депозитарий)", — сказано в сообщении регулятора.
Отмечается, что запрет распространяется на схему обмена активами "инвестор-инвестор" предлагаемую Россией. Взаимодействие с НРД невозможно, поэтому все его средства и ресурсы должны быть заморожены.
Еврокомиссия осведомлена о существовании схемы обмена активами между российскими и иностранными инвесторами, которая позволяет российским инвесторам подавать предложения об обмене западных ценных бумаг, замороженных на счетах НРД, на российские средства.
Ранее сообщалось, что сделка обмена активами должна состояться 12 августа, хотя изначально планировалось принимать заявки до 5 июля. Российские инвесторы предложили на выкуп активы на сумму 35 миллиардов рублей.
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