https://1prime.ru/20240725/aktivy-850422340.html
Еврокомиссия запретила принимать участие в обмене активами с россиянами
Еврокомиссия запретила принимать участие в обмене активами с россиянами - 25.07.2024, ПРАЙМ
Еврокомиссия запретила принимать участие в обмене активами с россиянами
ЕК объявила о запрете для граждан и юридических лиц ЕС участвовать в российском обмене активами из-за присутствия Национального расчетного депозитария (НРД). Об | 25.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-25T10:52+0300
2024-07-25T10:52+0300
2024-07-25T11:40+0300
экономика
россия
ек
замороженные российские активы
https://cdnn.1prime.ru/img/84176/96/841769626_0:146:3123:1902_1920x0_80_0_0_f195642713fe1cbb1763d53c38aaa16d.jpg
МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. ЕК объявила о запрете для граждан и юридических лиц ЕС участвовать в российском обмене активами из-за присутствия Национального расчетного депозитария (НРД). Об этом говорится в сообщении Генерального директората Союза по финансовой стабильности, финансовым услугам и рынкам капитала (DG FISMA)."Физическим и юридическим лицам ЕС будет запрещено участвовать в схеме "обмена активами" из-за участия НРД (Национальный расчетный депозитарий)", — сказано в сообщении регулятора.Отмечается, что запрет распространяется на схему обмена активами "инвестор-инвестор" предлагаемую Россией. Взаимодействие с НРД невозможно, поэтому все его средства и ресурсы должны быть заморожены.Еврокомиссия осведомлена о существовании схемы обмена активами между российскими и иностранными инвесторами, которая позволяет российским инвесторам подавать предложения об обмене западных ценных бумаг, замороженных на счетах НРД, на российские средства.Ранее сообщалось, что сделка обмена активами должна состояться 12 августа, хотя изначально планировалось принимать заявки до 5 июля. Российские инвесторы предложили на выкуп активы на сумму 35 миллиардов рублей.
https://1prime.ru/20240525/aktivy-848503957.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84176/96/841769626_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_4c87d26054dac09ed48606087c0c4eda.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ек, замороженные российские активы
Экономика, РОССИЯ, ЕК, замороженные российские активы
Еврокомиссия запретила принимать участие в обмене активами с россиянами
Еврокомиссия объявила о запрете принимать участие в обмене активами с россиянами
МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ.
ЕК объявила о запрете для граждан и юридических лиц ЕС участвовать в российском обмене активами из-за присутствия Национального расчетного депозитария (НРД). Об этом говорится
в сообщении Генерального директората Союза по финансовой стабильности, финансовым услугам и рынкам капитала (DG FISMA).
"Физическим и юридическим лицам ЕС будет запрещено участвовать в схеме "обмена активами" из-за участия НРД (Национальный расчетный депозитарий)", — сказано в сообщении регулятора.
Отмечается, что запрет распространяется на схему обмена активами "инвестор-инвестор" предлагаемую Россией. Взаимодействие с НРД невозможно, поэтому все его средства и ресурсы должны быть заморожены.
Еврокомиссия осведомлена о существовании схемы обмена активами между российскими и иностранными инвесторами, которая позволяет российским инвесторам подавать предложения об обмене западных ценных бумаг, замороженных на счетах НРД, на российские средства.
Ранее сообщалось, что сделка обмена активами должна состояться 12 августа, хотя изначально планировалось принимать заявки до 5 июля. Российские инвесторы предложили на выкуп активы на сумму 35 миллиардов рублей.
В Минфине США прокомментировали соглашение по замороженным активам России