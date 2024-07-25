https://1prime.ru/20240725/alimenty-850433172.html

Сенатор раскрыла, каким должен быть минимальный размер алиментов

Сенатор раскрыла, каким должен быть минимальный размер алиментов - 25.07.2024, ПРАЙМ

Сенатор раскрыла, каким должен быть минимальный размер алиментов

Минимальную сумму алиментов, приравненную к региональному прожиточному минимуму для детей, следует установить в России, сказала РИА Новости член социального... | 25.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-25T16:24+0300

2024-07-25T16:24+0300

2024-07-25T16:28+0300

алименты

выплаты

прожиточный минимум

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/83379/36/833793663_0:328:2833:1922_1920x0_80_0_0_6435e77cc8e678f0d7c62b99776ccc6a.jpg

МОСКВА, 25 июл – ПРАЙМ. Минимальную сумму алиментов, приравненную к региональному прожиточному минимуму для детей, следует установить в России, сказала РИА Новости член социального комитета Совфеда Наталия Косихина. Законодатель полагает, что такие меры позволят не допускать ситуаций, когда финансовые возможности неполных семей будут на низком уровне. "В нашей стране сейчас активно ведётся политика по защите материнства и детства. Всесторонняя поддержка семей с детьми - это важное и необходимое социальное направление в России, однако для нас немаловажной является помощь матерям или отцам с детьми, которые решили расторгнуть брак", - сказала политик. По ее словам, одним из приоритетов является материальная и психологическая поддержка несовершеннолетних, расставание родителей для которых не должно стать потрясением. "Когда речь доходит до установления алиментов, порой выплаты назначаются на уровне нескольких тысяч, что значительно меньше уровня минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума. Также ситуация может усугубляться тем, что один из родителей, с которым остались дети, не может работать полный рабочий день, или если речь идёт о матерях, которые находятся в декретном отпуске", - отметила Косихина. Она подчеркнула, что это недопустимая ситуация, поскольку права детей, их защита и поддержка должны быть в приоритете. "В этой связи считаю необходимым установить минимальную твёрдую сумму алиментов, которая бы была приравнена к региональному прожиточному минимуму для детей. Также очень важно сделать все, чтобы у родителя, который будет платить алименты, не было возможности прибегнуть к сознательному сокрытию или искажению своего дохода в сторону значительного его уменьшения", – сказала парламентарий. Также сенатор добавила, что огромную роль в данном процессе играют работодатели, которые потенциально могут материально помогать в случае небольшого дохода родителя, выплачивающего алименты. С 1 января 2024 года прожиточный минимум в России составляет 14 989 рублей на детей. Доля алиментов при этом зависит от количества детей: если у алиментщика один ребенок, то из заработка удерживается одна четвертая часть, на двух детей — одна третья, на трех и более — половина заработка.

https://1prime.ru/20240713/vyplata-850077475.html

https://1prime.ru/20240717/znakomstva-850208032.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

алименты, выплаты, прожиточный минимум, россия