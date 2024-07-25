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Сенатор раскрыла, каким должен быть минимальный размер алиментов
Сенатор раскрыла, каким должен быть минимальный размер алиментов - 25.07.2024, ПРАЙМ
Сенатор раскрыла, каким должен быть минимальный размер алиментов
Минимальную сумму алиментов, приравненную к региональному прожиточному минимуму для детей, следует установить в России, сказала РИА Новости член социального... | 25.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-25T16:24+0300
2024-07-25T16:24+0300
2024-07-25T16:28+0300
алименты
выплаты
прожиточный минимум
россия
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МОСКВА, 25 июл – ПРАЙМ. Минимальную сумму алиментов, приравненную к региональному прожиточному минимуму для детей, следует установить в России, сказала РИА Новости член социального комитета Совфеда Наталия Косихина. Законодатель полагает, что такие меры позволят не допускать ситуаций, когда финансовые возможности неполных семей будут на низком уровне. "В нашей стране сейчас активно ведётся политика по защите материнства и детства. Всесторонняя поддержка семей с детьми - это важное и необходимое социальное направление в России, однако для нас немаловажной является помощь матерям или отцам с детьми, которые решили расторгнуть брак", - сказала политик. По ее словам, одним из приоритетов является материальная и психологическая поддержка несовершеннолетних, расставание родителей для которых не должно стать потрясением. "Когда речь доходит до установления алиментов, порой выплаты назначаются на уровне нескольких тысяч, что значительно меньше уровня минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума. Также ситуация может усугубляться тем, что один из родителей, с которым остались дети, не может работать полный рабочий день, или если речь идёт о матерях, которые находятся в декретном отпуске", - отметила Косихина. Она подчеркнула, что это недопустимая ситуация, поскольку права детей, их защита и поддержка должны быть в приоритете. "В этой связи считаю необходимым установить минимальную твёрдую сумму алиментов, которая бы была приравнена к региональному прожиточному минимуму для детей. Также очень важно сделать все, чтобы у родителя, который будет платить алименты, не было возможности прибегнуть к сознательному сокрытию или искажению своего дохода в сторону значительного его уменьшения", – сказала парламентарий. Также сенатор добавила, что огромную роль в данном процессе играют работодатели, которые потенциально могут материально помогать в случае небольшого дохода родителя, выплачивающего алименты. С 1 января 2024 года прожиточный минимум в России составляет 14 989 рублей на детей. Доля алиментов при этом зависит от количества детей: если у алиментщика один ребенок, то из заработка удерживается одна четвертая часть, на двух детей — одна третья, на трех и более — половина заработка.
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алименты, выплаты, прожиточный минимум, россия
алименты, выплаты, прожиточный минимум, РОССИЯ
Сенатор раскрыла, каким должен быть минимальный размер алиментов
Косихина: алименты для детей должны превышать региональный прожиточный минимум
МОСКВА, 25 июл – ПРАЙМ. Минимальную сумму алиментов, приравненную к региональному прожиточному минимуму для детей, следует установить в России, сказала РИА Новости член социального комитета Совфеда Наталия Косихина.
Законодатель полагает, что такие меры позволят не допускать ситуаций, когда финансовые возможности неполных семей будут на низком уровне.
"В нашей стране сейчас активно ведётся политика по защите материнства и детства. Всесторонняя поддержка семей с детьми - это важное и необходимое социальное направление в России, однако для нас немаловажной является помощь матерям или отцам с детьми, которые решили расторгнуть брак", - сказала политик.
По ее словам, одним из приоритетов является материальная и психологическая поддержка несовершеннолетних, расставание родителей для которых не должно стать потрясением.
"Когда речь доходит до установления алиментов, порой выплаты назначаются на уровне нескольких тысяч, что значительно меньше уровня минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума. Также ситуация может усугубляться тем, что один из родителей, с которым остались дети, не может работать полный рабочий день, или если речь идёт о матерях, которые находятся в декретном отпуске", - отметила Косихина.
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Она подчеркнула, что это недопустимая ситуация, поскольку права детей, их защита и поддержка должны быть в приоритете.
"В этой связи считаю необходимым установить минимальную твёрдую сумму алиментов, которая бы была приравнена к региональному прожиточному минимуму для детей. Также очень важно сделать все, чтобы у родителя, который будет платить алименты, не было возможности прибегнуть к сознательному сокрытию или искажению своего дохода в сторону значительного его уменьшения", – сказала парламентарий.
Также сенатор добавила, что огромную роль в данном процессе играют работодатели, которые потенциально могут материально помогать в случае небольшого дохода родителя, выплачивающего алименты.
С 1 января 2024 года прожиточный минимум в России составляет 14 989 рублей на детей. Доля алиментов при этом зависит от количества детей: если у алиментщика один ребенок, то из заработка удерживается одна четвертая часть, на двух детей — одна третья, на трех и более — половина заработка.
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