https://1prime.ru/20240725/alyaska-850421687.html

Военные самолеты России и Китая провели совместное патрулирование у Аляски

Военные самолеты России и Китая провели совместное патрулирование у Аляски - 25.07.2024, ПРАЙМ

Военные самолеты России и Китая провели совместное патрулирование у Аляски

Российские стратегические ракетоносцы Ту-95мс и китайские бомбардировщики провели совместное патрулирование в акватории Чукотского, Берингова морей и северной... | 25.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-25T10:31+0300

2024-07-25T10:31+0300

2024-07-25T10:31+0300

россия

китай

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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Российские стратегические ракетоносцы Ту-95мс и китайские бомбардировщики провели совместное патрулирование в акватории Чукотского, Берингова морей и северной части Тихого океана, говорится в сообщении Минобороны России."Авиагруппа в составе стратегических ракетоносцев Ту-95мс ВКС России и стратегических бомбардировщиков Хун-6к ВВС НОАК осуществила воздушное патрулирование над акваториями Чукотского, Берингова морей и северной части Тихого океана", — говорится в сообщении оборонного ведомства.Отмечается, что в ходе полета экипажи обеих стран отработали вопросы совместного взаимодействия, авиационное прикрытие было осуществлено истребителями Су-30см и Су-35с.Продолжительность совместного полета составила более пяти часов, на отдельных этапах их сопровождали истребители иностранных государств. Однако все самолеты действовали в соответствии с международным правом и не нарушали воздушное пространство иностранных государств. По окончании патрулирования все самолеты вернулись на свои аэродромы.

https://1prime.ru/20240503/alyaska-847888320.html

китай

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россия, китай, аляска