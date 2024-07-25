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Военные самолеты России и Китая провели совместное патрулирование у Аляски - 25.07.2024, ПРАЙМ
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Военные самолеты России и Китая провели совместное патрулирование у Аляски
Военные самолеты России и Китая провели совместное патрулирование у Аляски - 25.07.2024, ПРАЙМ
Военные самолеты России и Китая провели совместное патрулирование у Аляски
Российские стратегические ракетоносцы Ту-95мс и китайские бомбардировщики провели совместное патрулирование в акватории Чукотского, Берингова морей и северной... | 25.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-25T10:31+0300
2024-07-25T10:31+0300
россия
китай
аляска
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Российские стратегические ракетоносцы Ту-95мс и китайские бомбардировщики провели совместное патрулирование в акватории Чукотского, Берингова морей и северной части Тихого океана, говорится в сообщении Минобороны России."Авиагруппа в составе стратегических ракетоносцев Ту-95мс ВКС России и стратегических бомбардировщиков Хун-6к ВВС НОАК осуществила воздушное патрулирование над акваториями Чукотского, Берингова морей и северной части Тихого океана", — говорится в сообщении оборонного ведомства.Отмечается, что в ходе полета экипажи обеих стран отработали вопросы совместного взаимодействия, авиационное прикрытие было осуществлено истребителями Су-30см и Су-35с.Продолжительность совместного полета составила более пяти часов, на отдельных этапах их сопровождали истребители иностранных государств. Однако все самолеты действовали в соответствии с международным правом и не нарушали воздушное пространство иностранных государств. По окончании патрулирования все самолеты вернулись на свои аэродромы.
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россия, китай, аляска
РОССИЯ, КИТАЙ, Аляска
10:31 25.07.2024
 
Военные самолеты России и Китая провели совместное патрулирование у Аляски

МО России: военные самолеты РФ и КНР провели совместное патрулирование у Аляски

© Фото : Telegram/Минобороны РФСамолеты Ту-95мс и дальние бомбардировщики Ту-22м3 во время патрулирования. Скриншот видео
Самолеты Ту-95мс и дальние бомбардировщики Ту-22м3 во время патрулирования. Скриншот видео - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2024
© Фото : Telegram/Минобороны РФ
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Российские стратегические ракетоносцы Ту-95мс и китайские бомбардировщики провели совместное патрулирование в акватории Чукотского, Берингова морей и северной части Тихого океана, говорится в сообщении Минобороны России.
"Авиагруппа в составе стратегических ракетоносцев Ту-95мс ВКС России и стратегических бомбардировщиков Хун-6к ВВС НОАК осуществила воздушное патрулирование над акваториями Чукотского, Берингова морей и северной части Тихого океана", — говорится в сообщении оборонного ведомства.
Отмечается, что в ходе полета экипажи обеих стран отработали вопросы совместного взаимодействия, авиационное прикрытие было осуществлено истребителями Су-30см и Су-35с.
Продолжительность совместного полета составила более пяти часов, на отдельных этапах их сопровождали истребители иностранных государств. Однако все самолеты действовали в соответствии с международным правом и не нарушали воздушное пространство иностранных государств. По окончании патрулирования все самолеты вернулись на свои аэродромы.
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС - ПРАЙМ, 1920, 03.05.2024
Ракетоносцы Ту-95мс пролетели вблизи Аляски, сообщило Минобороны
3 мая, 11:41
 
РОССИЯКИТАЙАляска
 
 
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