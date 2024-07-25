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Умеренный оптимизм - 25.07.2024, ПРАЙМ
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Умеренный оптимизм
Умеренный оптимизм - 25.07.2024, ПРАЙМ
Умеренный оптимизм
В среду индекс Мосбиржи вырос на 0,78% и достиг отметки 3051,76 пунктов. Индекс РТС повысился на 1,66% до 1110,77 пунктов. Все отраслевые индексы... | 25.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-25T08:56+0300
2024-07-25T08:56+0300
мнения аналитиков
индекс мосбиржи
акции
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/850417565.jpg?1721886978
МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. В среду индекс Мосбиржи вырос на 0,78% и достиг отметки 3051,76 пунктов. Индекс РТС повысился на 1,66% до 1110,77 пунктов. Все отраслевые индексы продемонстрировали рост. Индекс RGBI незначительно снизился, на 0,08% до 104,29 пунктов.Нефтяные котировки практически не реагировали на публикацию отчета по коммерческим запасам нефти в США. Запасы нефти на прошлой неделе сократились на 3,74 млн баррелей, достигнув минимального значения с февраля. Это четвертая неделя подряд, когда наблюдается сокращение запасов. В четверг утром Brent дешевеет примерно на полпроцента.Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 9,07% с 9,19% 15 июля. На неделе с 16 по 22 июля индекс потребительских цен повысился на 0,11%, что соответствует темпам роста на предыдущей неделе. Банк России ожидает, что годовая инфляция достигнет своего пика в июле, а затем начнет постепенно снижаться. Ранее в апреле Банк России повысил свой интервальный прогноз по инфляции на 2024 год до 4,3-4,8% по сравнению с предыдущим прогнозом 4,0-4,5%. На опорном заседании 26 июля прогноз по инфляции на текущий год, вероятно, будет пересмотрен в сторону повышения.В среду начались торги акциями российского Яндекса. Показав рост на 6,8% в начале торгов, к окончанию дня котировки акций Яндекса нивелировали утренние достижения. 30 июля Яндекс планирует опубликовать финансовые результаты по МСФО за II квартал 2024 года. Во II квартале стоимость проезда в такси в расчете на 1 км пути увеличилась на 30,2% по сравнению с прошлым годом и составила 41,76 рублей. В I квартале этого года цены на такси также значительно выросли, на 29,8% по сравнению с предыдущим годом, что привело к увеличению выручки сегмента "Электронная коммерция, Райдтех и Доставка" на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Таким образом, во II квартале можно также ожидать сильных финансовых результатов Яндекса, что может способствовать позитивной динамике котировок акций компании.НОВАТЭК опубликовал финансовые результаты по МСФО за первое полугодие 2024 года. Выручка компании достигла 752,4 млрд рублей, показав рост на 17% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Чистая прибыль увеличилась в 2,2 раза и составила 341,7 млрд рублей. Тем не менее, несмотря на значительный рост прибыли, компания нарастила чистый долг до 139,8 млрд рублей по сравнению с 9,2 млрд рублей в конце 2023 года.
ПРАЙМ
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Полина Щукина
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Полина Щукина
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1a/849495069_0:33:1284:1317_100x100_80_0_0_caca565f89b3e4235bfd91ba941fa1a2.jpg
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, индекс мосбиржи, акции
Мнения аналитиков, индекс Мосбиржи, Акции
08:56 25.07.2024
 

Умеренный оптимизм

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Полина Щукина
Полина Щукина
Аналитик "Цифра брокер"
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. В среду индекс Мосбиржи вырос на 0,78% и достиг отметки 3051,76 пунктов. Индекс РТС повысился на 1,66% до 1110,77 пунктов. Все отраслевые индексы продемонстрировали рост. Индекс RGBI незначительно снизился, на 0,08% до 104,29 пунктов.
Нефтяные котировки практически не реагировали на публикацию отчета по коммерческим запасам нефти в США. Запасы нефти на прошлой неделе сократились на 3,74 млн баррелей, достигнув минимального значения с февраля. Это четвертая неделя подряд, когда наблюдается сокращение запасов. В четверг утром Brent дешевеет примерно на полпроцента.
Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 9,07% с 9,19% 15 июля. На неделе с 16 по 22 июля индекс потребительских цен повысился на 0,11%, что соответствует темпам роста на предыдущей неделе. Банк России ожидает, что годовая инфляция достигнет своего пика в июле, а затем начнет постепенно снижаться. Ранее в апреле Банк России повысил свой интервальный прогноз по инфляции на 2024 год до 4,3-4,8% по сравнению с предыдущим прогнозом 4,0-4,5%. На опорном заседании 26 июля прогноз по инфляции на текущий год, вероятно, будет пересмотрен в сторону повышения.
В среду начались торги акциями российского Яндекса. Показав рост на 6,8% в начале торгов, к окончанию дня котировки акций Яндекса нивелировали утренние достижения. 30 июля Яндекс планирует опубликовать финансовые результаты по МСФО за II квартал 2024 года. Во II квартале стоимость проезда в такси в расчете на 1 км пути увеличилась на 30,2% по сравнению с прошлым годом и составила 41,76 рублей. В I квартале этого года цены на такси также значительно выросли, на 29,8% по сравнению с предыдущим годом, что привело к увеличению выручки сегмента "Электронная коммерция, Райдтех и Доставка" на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Таким образом, во II квартале можно также ожидать сильных финансовых результатов Яндекса, что может способствовать позитивной динамике котировок акций компании.
НОВАТЭК опубликовал финансовые результаты по МСФО за первое полугодие 2024 года. Выручка компании достигла 752,4 млрд рублей, показав рост на 17% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Чистая прибыль увеличилась в 2,2 раза и составила 341,7 млрд рублей. Тем не менее, несмотря на значительный рост прибыли, компания нарастила чистый долг до 139,8 млрд рублей по сравнению с 9,2 млрд рублей в конце 2023 года.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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