Умеренный оптимизм

МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. В среду индекс Мосбиржи вырос на 0,78% и достиг отметки 3051,76 пунктов. Индекс РТС повысился на 1,66% до 1110,77 пунктов. Все отраслевые индексы продемонстрировали рост. Индекс RGBI незначительно снизился, на 0,08% до 104,29 пунктов.Нефтяные котировки практически не реагировали на публикацию отчета по коммерческим запасам нефти в США. Запасы нефти на прошлой неделе сократились на 3,74 млн баррелей, достигнув минимального значения с февраля. Это четвертая неделя подряд, когда наблюдается сокращение запасов. В четверг утром Brent дешевеет примерно на полпроцента.Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 9,07% с 9,19% 15 июля. На неделе с 16 по 22 июля индекс потребительских цен повысился на 0,11%, что соответствует темпам роста на предыдущей неделе. Банк России ожидает, что годовая инфляция достигнет своего пика в июле, а затем начнет постепенно снижаться. Ранее в апреле Банк России повысил свой интервальный прогноз по инфляции на 2024 год до 4,3-4,8% по сравнению с предыдущим прогнозом 4,0-4,5%. На опорном заседании 26 июля прогноз по инфляции на текущий год, вероятно, будет пересмотрен в сторону повышения.В среду начались торги акциями российского Яндекса. Показав рост на 6,8% в начале торгов, к окончанию дня котировки акций Яндекса нивелировали утренние достижения. 30 июля Яндекс планирует опубликовать финансовые результаты по МСФО за II квартал 2024 года. Во II квартале стоимость проезда в такси в расчете на 1 км пути увеличилась на 30,2% по сравнению с прошлым годом и составила 41,76 рублей. В I квартале этого года цены на такси также значительно выросли, на 29,8% по сравнению с предыдущим годом, что привело к увеличению выручки сегмента "Электронная коммерция, Райдтех и Доставка" на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Таким образом, во II квартале можно также ожидать сильных финансовых результатов Яндекса, что может способствовать позитивной динамике котировок акций компании.НОВАТЭК опубликовал финансовые результаты по МСФО за первое полугодие 2024 года. Выручка компании достигла 752,4 млрд рублей, показав рост на 17% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Чистая прибыль увеличилась в 2,2 раза и составила 341,7 млрд рублей. Тем не менее, несмотря на значительный рост прибыли, компания нарастила чистый долг до 139,8 млрд рублей по сравнению с 9,2 млрд рублей в конце 2023 года.
МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. В среду индекс Мосбиржи вырос на 0,78% и достиг отметки 3051,76 пунктов. Индекс РТС повысился на 1,66% до 1110,77 пунктов. Все отраслевые индексы продемонстрировали рост. Индекс RGBI незначительно снизился, на 0,08% до 104,29 пунктов.
Нефтяные котировки практически не реагировали на публикацию отчета по коммерческим запасам нефти в США. Запасы нефти на прошлой неделе сократились на 3,74 млн баррелей, достигнув минимального значения с февраля. Это четвертая неделя подряд, когда наблюдается сокращение запасов. В четверг утром Brent дешевеет примерно на полпроцента.
Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 9,07% с 9,19% 15 июля. На неделе с 16 по 22 июля индекс потребительских цен повысился на 0,11%, что соответствует темпам роста на предыдущей неделе. Банк России ожидает, что годовая инфляция достигнет своего пика в июле, а затем начнет постепенно снижаться. Ранее в апреле Банк России повысил свой интервальный прогноз по инфляции на 2024 год до 4,3-4,8% по сравнению с предыдущим прогнозом 4,0-4,5%. На опорном заседании 26 июля прогноз по инфляции на текущий год, вероятно, будет пересмотрен в сторону повышения.
В среду начались торги акциями российского Яндекса. Показав рост на 6,8% в начале торгов, к окончанию дня котировки акций Яндекса нивелировали утренние достижения. 30 июля Яндекс планирует опубликовать финансовые результаты по МСФО за II квартал 2024 года. Во II квартале стоимость проезда в такси в расчете на 1 км пути увеличилась на 30,2% по сравнению с прошлым годом и составила 41,76 рублей. В I квартале этого года цены на такси также значительно выросли, на 29,8% по сравнению с предыдущим годом, что привело к увеличению выручки сегмента "Электронная коммерция, Райдтех и Доставка" на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Таким образом, во II квартале можно также ожидать сильных финансовых результатов Яндекса, что может способствовать позитивной динамике котировок акций компании.
НОВАТЭК опубликовал финансовые результаты по МСФО за первое полугодие 2024 года. Выручка компании достигла 752,4 млрд рублей, показав рост на 17% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Чистая прибыль увеличилась в 2,2 раза и составила 341,7 млрд рублей. Тем не менее, несмотря на значительный рост прибыли, компания нарастила чистый долг до 139,8 млрд рублей по сравнению с 9,2 млрд рублей в конце 2023 года.
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