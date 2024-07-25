Покупатели еще проявят себя

МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Российский рынок акций сегодня открылся в минусе, индекс Мосбиржи откатился от двухнедельных вершин над 3050 п., достигнутых накануне. Умеренная коррекция может быть связана с неблагоприятным сочетанием факторов, а именно – дешевеющими commodities, в том числе нефтью, и одновременно укрепляющимся рублем.Спад сырьевых котировок может быть связан с усилением доллара на мировом рынке, индекс DXY вернулся к 104 п. В течение дня позиции глобального доллара могут измениться – в США будут опубликованы данные по потребительской активности за июнь и оценка ВВП за II квартал.Мосбиржа сегодня возобновит торги фьючерсами и премиальными опционами на акции Яндекса. В США в рамках сезона квартальных отчетностей финрезультаты представят AbbVie, AstraZeneca, Unilever, Sanofi..Негативный старт сессии не отменяет возможности новых бычьих импульсов. Во-первых, вышедшие накануне данные Росстата показали, что инфляция вновь замедлилась, а значит завтрашнее решение ЦБ по ставке может быть не столь жестким. Во-вторых, на рынок продолжают поступать выплаченные ранее дивиденды. Как показал вчерашний день, акции могут показывать рост даже в условиях не самой благоприятной конъюнктуры сырьевого и валютного рынков.
МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Российский рынок акций сегодня открылся в минусе, индекс Мосбиржи откатился от двухнедельных вершин над 3050 п., достигнутых накануне. Умеренная коррекция может быть связана с неблагоприятным сочетанием факторов, а именно – дешевеющими commodities, в том числе нефтью, и одновременно укрепляющимся рублем.
Спад сырьевых котировок может быть связан с усилением доллара на мировом рынке, индекс DXY вернулся к 104 п. В течение дня позиции глобального доллара могут измениться – в США будут опубликованы данные по потребительской активности за июнь и оценка ВВП за II квартал.
Мосбиржа сегодня возобновит торги фьючерсами и премиальными опционами на акции Яндекса. В США в рамках сезона квартальных отчетностей финрезультаты представят AbbVie, AstraZeneca, Unilever, Sanofi..
Негативный старт сессии не отменяет возможности новых бычьих импульсов. Во-первых, вышедшие накануне данные Росстата показали, что инфляция вновь замедлилась, а значит завтрашнее решение ЦБ по ставке может быть не столь жестким. Во-вторых, на рынок продолжают поступать выплаченные ранее дивиденды. Как показал вчерашний день, акции могут показывать рост даже в условиях не самой благоприятной конъюнктуры сырьевого и валютного рынков.
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