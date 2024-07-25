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Покупатели еще проявят себя - 25.07.2024, ПРАЙМ
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Покупатели еще проявят себя - 25.07.2024, ПРАЙМ
Покупатели еще проявят себя
Российский рынок акций сегодня открылся в минусе, индекс Мосбиржи откатился от двухнедельных вершин над 3050 п., достигнутых накануне. Умеренная коррекция может | 25.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-25T11:01+0300
2024-07-25T11:01+0300
мнения аналитиков
индекс мосбиржи
акции
рынки
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Российский рынок акций сегодня открылся в минусе, индекс Мосбиржи откатился от двухнедельных вершин над 3050 п., достигнутых накануне. Умеренная коррекция может быть связана с неблагоприятным сочетанием факторов, а именно – дешевеющими commodities, в том числе нефтью, и одновременно укрепляющимся рублем.Спад сырьевых котировок может быть связан с усилением доллара на мировом рынке, индекс DXY вернулся к 104 п. В течение дня позиции глобального доллара могут измениться – в США будут опубликованы данные по потребительской активности за июнь и оценка ВВП за II квартал.Мосбиржа сегодня возобновит торги фьючерсами и премиальными опционами на акции Яндекса. В США в рамках сезона квартальных отчетностей финрезультаты представят AbbVie, AstraZeneca, Unilever, Sanofi..Негативный старт сессии не отменяет возможности новых бычьих импульсов. Во-первых, вышедшие накануне данные Росстата показали, что инфляция вновь замедлилась, а значит завтрашнее решение ЦБ по ставке может быть не столь жестким. Во-вторых, на рынок продолжают поступать выплаченные ранее дивиденды. Как показал вчерашний день, акции могут показывать рост даже в условиях не самой благоприятной конъюнктуры сырьевого и валютного рынков.
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Александр Бахтин
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ПРАЙМ
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, индекс мосбиржи, акции, рынки
Мнения аналитиков, индекс Мосбиржи, Акции, Рынки
11:01 25.07.2024
 

Покупатели еще проявят себя

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Александр Бахтин
Александр Бахтин
инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций"
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Российский рынок акций сегодня открылся в минусе, индекс Мосбиржи откатился от двухнедельных вершин над 3050 п., достигнутых накануне. Умеренная коррекция может быть связана с неблагоприятным сочетанием факторов, а именно – дешевеющими commodities, в том числе нефтью, и одновременно укрепляющимся рублем.
Спад сырьевых котировок может быть связан с усилением доллара на мировом рынке, индекс DXY вернулся к 104 п. В течение дня позиции глобального доллара могут измениться – в США будут опубликованы данные по потребительской активности за июнь и оценка ВВП за II квартал.
Мосбиржа сегодня возобновит торги фьючерсами и премиальными опционами на акции Яндекса. В США в рамках сезона квартальных отчетностей финрезультаты представят AbbVie, AstraZeneca, Unilever, Sanofi..
Негативный старт сессии не отменяет возможности новых бычьих импульсов. Во-первых, вышедшие накануне данные Росстата показали, что инфляция вновь замедлилась, а значит завтрашнее решение ЦБ по ставке может быть не столь жестким. Во-вторых, на рынок продолжают поступать выплаченные ранее дивиденды. Как показал вчерашний день, акции могут показывать рост даже в условиях не самой благоприятной конъюнктуры сырьевого и валютного рынков.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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