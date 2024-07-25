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Назван объем торговли продукцией АПК между РФ и Саудовской Аравией

Назван объем торговли продукцией АПК между РФ и Саудовской Аравией - 25.07.2024, ПРАЙМ

Назван объем торговли продукцией АПК между РФ и Саудовской Аравией

Объем торговли продукцией агропромышленного комплекса (АПК) между Россией и Саудовской Аравией достиг одного миллиарда долларов в год, российские компании... | 25.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-25T13:54+0300

2024-07-25T13:54+0300

2024-07-25T13:54+0300

экономика

саудовская аравия

россия

апк

дмитрий патрушев

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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Объем торговли продукцией агропромышленного комплекса (АПК) между Россией и Саудовской Аравией достиг одного миллиарда долларов в год, российские компании заинтересованы в наращивании поставок продовольствия в страну, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Патрушева. "За последнее время объемы двухсторонней торговли продукцией АПК достигли одного миллиарда долларов в год. В основном это экспорт российских зерновых на саудовский рынок. В 2023 году на торговлю сельхозпродукцией пришлось более 60% всего объема товарооборота между двумя странами. В текущем году этот показатель достиг практически 90%", - говорится в сообщении. "Считаю необходимым продолжать совместную работу. Уверен, что у нас есть очень хороший потенциал для дальнейшего роста показателей. В частности, российские компании заинтересованы в перспективном наращивании поставок зерновой, масложировой, кондитерской и мясной халяльной продукции в Саудовскую Аравию", - отметил Патрушев. Он также сообщил, что правительство России подтверждает готовность дальнейшего развития конструктивных отношений с Саудовской Аравией как по линии агропромышленного комплекса, так и в рамках природоохранных мероприятий.

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саудовская аравия

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саудовская аравия, россия, апк, дмитрий патрушев