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Асад рассказал об испытаниях для отношений России и Сирии - 25.07.2024, ПРАЙМ
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Асад рассказал об испытаниях для отношений России и Сирии
Асад рассказал об испытаниях для отношений России и Сирии - 25.07.2024, ПРАЙМ
Асад рассказал об испытаниях для отношений России и Сирии
Россия и Сирия прошли сложные испытания, их отношения сохранили доверительный уровень. Об этом заявил сирийский президент Башар Асад. | 25.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-25T09:33+0300
2024-07-25T09:33+0300
россия
сирия
владимир путин
башар асад
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Россия и Сирия прошли сложные испытания, их отношения сохранили доверительный уровень. Об этом заявил сирийский президент Башар Асад.Накануне президент России Владимир Путин провел с Асадом переговоры в Кремле."Сегодняшний визит совпадает с юбилеем установления дипломатических отношений между нашими странами (80 лет - ред.). В ходе прошедших десятилетий наши страны прошли очень сложные испытания. Конечно же, эти десятилетия стали свидетелями сложных трансформационных процессов внутри наших стран", - сказал сирийский лидер российскому коллеге.Асад добавил, что за все это время российско-сирийское партнерство сохранило доверительный уровень. Это говорит, по его словам, о зрелости народов двух государств.Кроме того, отметил президент Сирии, на фоне текущей геополитической ситуации, особенно в евразийском регионе, переговоры с Путиным важны для обсуждения возможных перспектив и сценариев.В 2024 году исполняется 80 лет со дня установления российско-сирийских дипломатических отношений.
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россия, сирия, владимир путин, башар асад
РОССИЯ, СИРИЯ, Владимир Путин, Башар Асад
09:33 25.07.2024
 
Асад рассказал об испытаниях для отношений России и Сирии

Асад: Сирия и Россия прошли сложные испытания за последние десятилетия

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин встретился с президентом Сирии Б. Асадом
Президент РФ В. Путин встретился с президентом Сирии Б. Асадом
© POOL
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Россия и Сирия прошли сложные испытания, их отношения сохранили доверительный уровень. Об этом заявил сирийский президент Башар Асад.
Накануне президент России Владимир Путин провел с Асадом переговоры в Кремле.
"Сегодняшний визит совпадает с юбилеем установления дипломатических отношений между нашими странами (80 лет - ред.). В ходе прошедших десятилетий наши страны прошли очень сложные испытания. Конечно же, эти десятилетия стали свидетелями сложных трансформационных процессов внутри наших стран", - сказал сирийский лидер российскому коллеге.
Асад добавил, что за все это время российско-сирийское партнерство сохранило доверительный уровень. Это говорит, по его словам, о зрелости народов двух государств.
Кроме того, отметил президент Сирии, на фоне текущей геополитической ситуации, особенно в евразийском регионе, переговоры с Путиным важны для обсуждения возможных перспектив и сценариев.
В 2024 году исполняется 80 лет со дня установления российско-сирийских дипломатических отношений.
Страны мира. Сирия - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2024
Россия и Сирия возродят соглашение о сотрудничестве в экономике
7 июня, 14:59
 
РОССИЯСИРИЯВладимир ПутинБашар Асад
 
 
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