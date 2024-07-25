https://1prime.ru/20240725/asad-850419576.html

Асад рассказал об испытаниях для отношений России и Сирии

Асад рассказал об испытаниях для отношений России и Сирии - 25.07.2024, ПРАЙМ

Асад рассказал об испытаниях для отношений России и Сирии

Россия и Сирия прошли сложные испытания, их отношения сохранили доверительный уровень. Об этом заявил сирийский президент Башар Асад. | 25.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-25T09:33+0300

2024-07-25T09:33+0300

2024-07-25T09:33+0300

россия

сирия

владимир путин

башар асад

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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Россия и Сирия прошли сложные испытания, их отношения сохранили доверительный уровень. Об этом заявил сирийский президент Башар Асад.Накануне президент России Владимир Путин провел с Асадом переговоры в Кремле."Сегодняшний визит совпадает с юбилеем установления дипломатических отношений между нашими странами (80 лет - ред.). В ходе прошедших десятилетий наши страны прошли очень сложные испытания. Конечно же, эти десятилетия стали свидетелями сложных трансформационных процессов внутри наших стран", - сказал сирийский лидер российскому коллеге.Асад добавил, что за все это время российско-сирийское партнерство сохранило доверительный уровень. Это говорит, по его словам, о зрелости народов двух государств.Кроме того, отметил президент Сирии, на фоне текущей геополитической ситуации, особенно в евразийском регионе, переговоры с Путиным важны для обсуждения возможных перспектив и сценариев.В 2024 году исполняется 80 лет со дня установления российско-сирийских дипломатических отношений.

https://1prime.ru/20240607/siriya-848969001.html

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россия, сирия, владимир путин, башар асад