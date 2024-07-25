https://1prime.ru/20240725/asad-850427247.html

В Кремле рассказали о переговорах Путина и Асада

В Кремле рассказали о переговорах Путина и Асада - 25.07.2024, ПРАЙМ

В Кремле рассказали о переговорах Путина и Асада

Президент России Владимир Путин и сирийский лидер Башар Асад не обсуждали тему Украины во время переговоров. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства... | 25.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-25T12:55+0300

2024-07-25T12:55+0300

2024-07-25T12:55+0300

политика

россия

сирия

дмитрий песков

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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и сирийский лидер Башар Асад не обсуждали тему Украины во время переговоров. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Нет, тема Украины не фигурировала, там, естественно, тема и политического регулирования, и положение дел в регионе вокруг Сирии, вот что было главным на встрече", — отметил официальный представитель Кремля.Основное внимание было уделено политическому регулированию и ситуации в регионе, особенно в связи с сирийским конфликтом. Песков отметил, что в ходе встречи был проведен широкий обмен мнениями по всем важным вопросам, связанным с Сирией.

https://1prime.ru/20240725/asad-850419576.html

сирия

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россия, сирия, дмитрий песков