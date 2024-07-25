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В Кремле рассказали о переговорах Путина и Асада
В Кремле рассказали о переговорах Путина и Асада - 25.07.2024, ПРАЙМ
В Кремле рассказали о переговорах Путина и Асада
Президент России Владимир Путин и сирийский лидер Башар Асад не обсуждали тему Украины во время переговоров. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства... | 25.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-25T12:55+0300
2024-07-25T12:55+0300
2024-07-25T12:55+0300
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и сирийский лидер Башар Асад не обсуждали тему Украины во время переговоров. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Нет, тема Украины не фигурировала, там, естественно, тема и политического регулирования, и положение дел в регионе вокруг Сирии, вот что было главным на встрече", — отметил официальный представитель Кремля.Основное внимание было уделено политическому регулированию и ситуации в регионе, особенно в связи с сирийским конфликтом. Песков отметил, что в ходе встречи был проведен широкий обмен мнениями по всем важным вопросам, связанным с Сирией.
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россия, сирия, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, СИРИЯ, Дмитрий Песков
В Кремле рассказали о переговорах Путина и Асада
Песков: Путин и Асад не обсуждали Украину, главной темой был Ближний Восток
МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и сирийский лидер Башар Асад не обсуждали тему Украины во время переговоров. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Нет, тема Украины не фигурировала, там, естественно, тема и политического регулирования, и положение дел в регионе вокруг Сирии, вот что было главным на встрече", — отметил официальный представитель Кремля.
Основное внимание было уделено политическому регулированию и ситуации в регионе, особенно в связи с сирийским конфликтом. Песков отметил, что в ходе встречи был проведен широкий обмен мнениями по всем важным вопросам, связанным с Сирией.
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