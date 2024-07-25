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В "Ростехе" прокомментировали вопрос смены главы авиакомпании Red Wings - 25.07.2024, ПРАЙМ
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В "Ростехе" прокомментировали вопрос смены главы авиакомпании Red Wings
В "Ростехе" прокомментировали вопрос смены главы авиакомпании Red Wings - 25.07.2024, ПРАЙМ
В "Ростехе" прокомментировали вопрос смены главы авиакомпании Red Wings
Вопросы, связанные с сменой генерального директора и назначением управляющей компании в авиакомпании "Ред Вингс", находятся в процессе решения, рассказали РИА... | 25.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-25T20:43+0300
2024-07-25T20:43+0300
экономика
россия
red wings
авиакомпания red wings
ростех
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МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Вопросы, связанные с сменой генерального директора и назначением управляющей компании в авиакомпании "Ред Вингс", находятся в процессе решения, рассказали РИА Новости в "Ростехе". В четверг, 28 июля, издание РБК со ссылкой на два источника, близких к авиакомпании Red Wings, сообщило, что на должность генерального директора перевозчика рассматривают кандидатуру Владимира Камынина. Владимир Камынин — бывший топ-менеджер авиакомпаний "Роскосмос", "Аэропорты регионов" и "Домодедово".Как уточнил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, "кандидатура Камынина, действительно рассматривается, но решения пока нет".
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россия, red wings, авиакомпания red wings, ростех
Экономика, РОССИЯ, Red Wings, авиакомпания Red Wings, Ростех
20:43 25.07.2024
 
В "Ростехе" прокомментировали вопрос смены главы авиакомпании Red Wings

"Ростех": вопрос смены гендиректора Red Wings находится в стадии оформления

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании Red Wings
Самолет авиакомпании Red Wings - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Вопросы, связанные с сменой генерального директора и назначением управляющей компании в авиакомпании "Ред Вингс", находятся в процессе решения, рассказали РИА Новости в "Ростехе".
В четверг, 28 июля, издание РБК со ссылкой на два источника, близких к авиакомпании Red Wings, сообщило, что на должность генерального директора перевозчика рассматривают кандидатуру Владимира Камынина. Владимир Камынин — бывший топ-менеджер авиакомпаний "Роскосмос", "Аэропорты регионов" и "Домодедово".
Как уточнил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, "кандидатура Камынина, действительно рассматривается, но решения пока нет".
 
ЭкономикаРОССИЯRed Wingsавиакомпания Red WingsРостех
 
 
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