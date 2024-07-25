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В "Ростехе" прокомментировали вопрос смены главы авиакомпании Red Wings

В "Ростехе" прокомментировали вопрос смены главы авиакомпании Red Wings - 25.07.2024, ПРАЙМ

В "Ростехе" прокомментировали вопрос смены главы авиакомпании Red Wings

Вопросы, связанные с сменой генерального директора и назначением управляющей компании в авиакомпании "Ред Вингс", находятся в процессе решения, рассказали РИА... | 25.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-25T20:43+0300

2024-07-25T20:43+0300

2024-07-25T20:43+0300

экономика

россия

red wings

авиакомпания red wings

ростех

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МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Вопросы, связанные с сменой генерального директора и назначением управляющей компании в авиакомпании "Ред Вингс", находятся в процессе решения, рассказали РИА Новости в "Ростехе". В четверг, 28 июля, издание РБК со ссылкой на два источника, близких к авиакомпании Red Wings, сообщило, что на должность генерального директора перевозчика рассматривают кандидатуру Владимира Камынина. Владимир Камынин — бывший топ-менеджер авиакомпаний "Роскосмос", "Аэропорты регионов" и "Домодедово".Как уточнил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, "кандидатура Камынина, действительно рассматривается, но решения пока нет".

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